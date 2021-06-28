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夾娃娃機台擺放情趣用品 店主違法挨罰2萬元確定

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市政府商業處查獲夾娃娃機店擺放情趣用品，將廖姓老闆依違反兒童及少年福利與權益保障法裁罰2萬元。廖男不服提告，主張受罰對象應為檯主。台北地院認為縱他非檯主，但身為店主有應注意能注意而不注意之過失，判敗訴。台北高等行政法院院裁定駁回確定。

台北市政府商業處於去年1月6日，查獲廖男開設的夾娃娃機店，發現32號機檯選物販賣機內有按摩棒及23個「TENGA EGG」自慰杯，屬有害兒童及少年身心健康的物品。

社會局1月16日函請廖男陳述意見，並於同年2月3日獲其回覆檯並非本人經營，該名檯主已於1月9日離場等語。社會局接續於2月25日及3月31日函請廖男提供機檯承租人租賃契約或其他身分相關資料。

同年4月10日，廖男回覆：「已多次與原承租人聯繫，但都未能得到回覆」。北市府審認廖男違反兒少權法，依法裁處2萬元罰鍰，廖男不服提起行政爭訟。

廖男主張，夾娃娃機店經營方式，是店家承租店面擺設機檯，再將機檯轉租給若干檯主各自經營，店家無法干涉各機檯主經營方式，也僅機檯負責人能開啟已上鎖機檯，店內擺放相關物品的機檯非他所經營，商業處要裁罰檯主才對。

北市府辯稱，我國兒少權法立法意旨，以保護兒少身心健全發展為目的，避免心性未定情況下，受外界不良環境、物質影響而偏差，故必須以公權力排除有礙兒少健康的物質與環境。該法第43條規定就是為保護兒少身心健康。

北市府認為，廖男店面機檯擺放情趣用品，還未採取任何防護措施，讓任何人得以隨意進出並夾取，確實違反兒少權法第43條規定，商業處依法裁處2萬元並無不合。

北院認為，店內機檯色情或猥褻的情趣用品，確實有害兒少身心健康，商業處裁罰並無違誤。其他機檯擺放的是玩偶娃娃與3C商品，可預見會吸引兒少自由進出該店，有機會接觸到成人用品，卻未採取任何防護措施，具有過失，且商業處開出最低罰鍰。

廖男不服上訴。北高行認為，上訴理由只是重申他在一審主張，未具體表明原審判決有何適用法規錯誤或違背法令的情形，故認定上訴不合法，裁定駁回。

台北市政府商業處查獲夾娃娃機店擺放情趣用品，將廖姓老闆依違反兒童及少年福利與權益保障法裁罰2萬元。廖男不服提告，主張受罰對象應為檯主。台北高等行政法院日前裁定駁回確定。圖／本報資料照。
台北市政府商業處查獲夾娃娃機店擺放情趣用品，將廖姓老闆依違反兒童及少年福利與權益保障法裁罰2萬元。廖男不服提告，主張受罰對象應為檯主。台北高等行政法院日前裁定駁回確定。圖／本報資料照。

北市 夾娃娃機 承租人

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