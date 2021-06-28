公告網路判決書認損名譽 提國賠10萬還要高市府道歉

高雄饒姓男子2017年6月開車行經鳳山區文化路，右轉文興街時與同向直行的張姓騎士發生擦撞，饒男因「未禮讓直行車」等理由，被開罰900元並記違規點數4點，饒認為轉彎車禮讓直行車，是指不同方向、不同車道，請求撤銷罰單都遭法院駁回；但饒認為判決書在網路公告，造成他名譽受損，提國賠求償10萬元還要高雄市交通局道歉。一審判饒男敗訴，他上訴二審，高等法院高雄分院駁回維持免賠判決。可上訴。

2017年6月17日中午12時許，行駛在文化路西向東的饒男，經文興街路口時右轉，正巧張姓騎士也沿著同路、同向直行，最後因閃避不及與饒男轎車發生碰撞，車禍造成張姓騎士受傷。

後來警方依據「轉彎車不禮讓直行車先行」、「肇事致人受傷」規定，認為饒轉彎沒禮讓直行的張姓騎士，開罰饒男900元並記違規點數4點。饒男不服，認為是張姓騎士沒有依規定與他保持距離，才會發生碰撞，提行政訴訟請求撤銷罰單，但一、二審都宣告饒男敗訴確定。

饒男後來提國賠主張，「轉彎車禮讓直行車」是指不同行車方向或不同車道的行駛情形，當時他與張姓騎士行駛同向車道，應該是對方要與他保持距離，執法單位引用錯誤函釋，不僅他行政訴訟敗訴，判決結果公告網路，也造成他名譽受損，因此向高雄市政府交通局求償10萬元，還要在網站刊登道歉啟事。

高雄地方法院一審時，法官依據警方資料，認為饒男與騎士都在同一混和車道上，只是右轉彎時張姓騎士已到路口，饒男為注意到才發生碰撞，認定兩車並非是在同一車道前後，因此確實有未禮讓直行車行為。

一審法官認為，饒男所提處分及函釋疑慮，在車禍時依事故證據注意雙方有利、不利情況，最後認定饒男確實違規才做出處分，且饒提行政訴訟，經歷審行政法院依客觀、中立判斷做出判決，不能以敗訴就認為社會評價遭到貶損，饒也未舉證名譽權哪裡受侵害，因此駁回饒國賠聲請。