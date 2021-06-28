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網傳「屏東農產會沾染病毒」屏檢針對假訊息分案偵辦
屏東縣枋山鄉群聚案驗出為Delta變種病毒株，枋山鄉的特產愛文芒果，網路謠傳「屏東農產會沾染病毒」的假訊息，讓屏東枋山芒果大量被退訂，屏東地檢署已剪報分他案指派專責檢察官積極偵辦調查中。
枋山芒果農鄭國泰說，疫情爆發後，芒果宅配量幾乎減少，希望民眾不要汙名化芒果。屏東縣長潘孟安說，疫情影響諸多產業，芒果在採收期，竟然有傳枋寮、春日獅子鄉、枋山的芒果有毒，這些都無助於防疫，害慘了農民，請大眾不要以訛傳訛。
屏東地檢署指出，對於恣意散播有關新冠肺炎疫情的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣300萬元以下罰金； 若有涉及違反社會秩序維護法第 63條第1項第5款散布謠言，足以影響公共安寧等，將交由警方依法裁罰，民眾切莫以身試法，本署將持續與查緝民生犯罪聯繫平臺各權責機關團結合作，共同為維護民眾之健康及防疫而努力，請屏東地區鄉親，不要過度恐慌與緊張。
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