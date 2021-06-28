網傳「屏東農產會沾染病毒」屏檢針對假訊息分案偵辦

屏東縣枋山鄉群聚案驗出為Delta變種病毒株，枋山鄉的特產愛文芒果，網路謠傳「屏東農產會沾染病毒」的假訊息，讓屏東枋山芒果大量被退訂，屏東地檢署已剪報分他案指派專責檢察官積極偵辦調查中。

枋山芒果農鄭國泰說，疫情爆發後，芒果宅配量幾乎減少，希望民眾不要汙名化芒果。屏東縣長潘孟安說，疫情影響諸多產業，芒果在採收期，竟然有傳枋寮、春日獅子鄉、枋山的芒果有毒，這些都無助於防疫，害慘了農民，請大眾不要以訛傳訛。