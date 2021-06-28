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三重銀樓搶案偵結 3人依強盜等罪嫌起訴

中央社 / 新北28日電

新北市三重區金足成銀樓今年3月遭3名歹徒闖入，大肆搜刮財物並搶走約335台兩的金飾。新北地檢署今天偵結依強盜等罪嫌起訴行搶的彭姓等人。

起訴書指出，陳姓嫌犯去年7月間購入2把模擬槍和子彈14顆並進行改造，彭姓嫌犯因缺錢花用，向陳嫌提案強盜銀樓，陳嫌則再勸誘王姓嫌犯參與。

3人鎖定位在新北市三重區的金足成銀樓為犯案目標，觀察蕭姓老闆作息後，今年3月18日上午9時許到銀樓附近埋伏，見蕭姓老闆走近銀樓，立刻分別戴上安全帽、鴨舌帽和口罩等遮掩上前。

起訴書指出，彭嫌持預藏的辣椒水對著蕭姓老闆臉部噴灑，毆打並綑綁限制其行動，陳嫌、王嫌則迅速在銀樓內搜刮財物，取走金飾約335台兩（約合12.5625公斤）等物，得手後，3人分頭騎機車、搭計程車逃逸。

警方當時據報攔截圍捕，先在中和地區逮捕彭嫌，接著分別在高雄仁武區、花蓮火車站逮捕接應的夏姓嫌犯及陳嫌，並在陳嫌身上查獲2把改造手槍，最後在三峽地區逮捕王嫌，起獲一批金飾與貴重珠寶等。

新北檢偵結全案，依強盜等罪嫌對陳姓、彭姓、王姓等人提起公訴，陳嫌另依涉違反違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴；至於接應的夏嫌為不起訴處分。

銀樓 強盜

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