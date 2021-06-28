聽新聞
test
0:00 / 0:00
移動測照7月新地點大公開 台南警還要加強取締酒駕
七月開始台南警方將新增以及變更許多交通違規測速照相地點，麻豆警分局今天表示，七月開始的轄區12處測速照相地點，呼籲民眾不要和自己的錢包過不去。警方表示，七月份開始也將「加強取締」酒後駕車。
警方公告測照執法路段如下：
1、麻豆區台19甲線麻善大橋(雙向)
2、麻豆區井東里磚子井83之5號(往南)
3、麻豆區市道171線12公里(海埔路段)
4、麻豆區市道176線16.2公里(往東)
5、下營區市道174線14公里處(雙向)
6、下營區台19甲線12.42公里(雙向)
7、六甲區市道165線31.8公里（雙向）
8、六甲區市道165線29.2公里(往北)
9、六甲區台1線299.85公里(南下)
10、六甲區市道174線32.5公里(往東)
11、官田區台一線302.5公里(北向)
12、官田區台84線20.2公里(雙向)
警方表示，鑒於疫情期間民眾減少外出，居家生活型態改變，民眾飲酒高峰時段轉移，避免酒駕事故增加，警方將不定期、不定點加強執行取締酒後駕車專案，呼籲民眾勿心存僥倖，疫情期間民眾減少外出活動，普遍車流量減少，引起部分駕駛開快車、競速等危險駕駛，警方持續落實速度管理專案，針對易肇事路段編排移動式超速取締。
麻豆分局長邱顯良表示，防疫期間取締交通違規不打烊，因應民眾生活型態改變，調整執法策略，疫情雖有趨緩情勢，期民眾共體時艱，配合政府防疫政策，提醒民眾避免酒後駕車，警方將持續落實各項執法
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言