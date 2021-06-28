移動測照7月新地點大公開 台南警還要加強取締酒駕

七月開始台南警方將新增以及變更許多交通違規測速照相地點，麻豆警分局今天表示，七月開始的轄區12處測速照相地點，呼籲民眾不要和自己的錢包過不去。警方表示，七月份開始也將「加強取締」酒後駕車。

警方公告測照執法路段如下：

1、麻豆區台19甲線麻善大橋(雙向)

2、麻豆區井東里磚子井83之5號(往南)

3、麻豆區市道171線12公里(海埔路段)

4、麻豆區市道176線16.2公里(往東)

5、下營區市道174線14公里處(雙向)

6、下營區台19甲線12.42公里(雙向)

7、六甲區市道165線31.8公里（雙向）

8、六甲區市道165線29.2公里(往北)

9、六甲區台1線299.85公里(南下)

10、六甲區市道174線32.5公里(往東)

11、官田區台一線302.5公里(北向)

12、官田區台84線20.2公里(雙向)

警方表示，鑒於疫情期間民眾減少外出，居家生活型態改變，民眾飲酒高峰時段轉移，避免酒駕事故增加，警方將不定期、不定點加強執行取締酒後駕車專案，呼籲民眾勿心存僥倖，疫情期間民眾減少外出活動，普遍車流量減少，引起部分駕駛開快車、競速等危險駕駛，警方持續落實速度管理專案，針對易肇事路段編排移動式超速取締。