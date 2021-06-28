勒死前妻新歡藏桶16年被道士撞出祕密 判12年半定讞

賴姓男子不滿李姓男子與洪姓前妻過從甚密，17年前將李勒死、把屍體藏放鐵桶，擺置偏僻的三合院水溝旁；一名道士去年不慎撞倒，這才東窗事發。檢警循線查上門，賴認罪並說「終於放下心頭大石」。彰化地方法院依殺人罪判賴13年6月徒刑，台中高分院以賴的前岳母幫忙求情，且以600萬元和解金取得家屬原諒，改判刑12年6月；最高法院駁回上訴定讞。

家住彰化的賴姓男子與洪姓前妻2002年離婚後還住在一起，後來洪女與小5歲的李姓死者發展姐弟戀，賴發現後，李還凶賴「沒用」，雙方埋下心結。

2004年4月間，賴、李二人在彰化縣大村鄉山腳路相遇，一言不合大打出手，賴拿石頭砸昏對方，再將人抬進車內，用繩子套住脖子勒死他。賴將屍體載到美港村老家後方三合院旁的防火巷，裝入鐵桶內藏屍。

去年5月，一名道士到三合院防火巷清水溝，不小心撞倒鐵桶，卻發現鐵桶內像似有人骨，嚇得報案。警方在去年7月查獲賴，賴承認涉案，並說多年來良心受譴責，還曾夢過死者，如今可鬆口氣「放下」。

彰化地院審理時，李姓死者的家屬不願原諒，賴的前岳母不斷幫賴求情，還願幫忙支付300萬的和解金，但仍破局。案件上訴台中高分院後，賴的前岳母以600萬元和死者家屬和解，對方才原諒。二審認為賴在犯後已見悔悟，仍有教化可能，且取得家屬原諒，改判12年6月徒刑。

據了解，賴的前岳母在一、二審時都替賴求情，直說會發生問題，都是女兒不好，雖然賴已跟女兒離婚，但離婚後還一直幫忙家裡做生意，把小孩顧得很好，賴個性老實，一時沒想清楚才犯下大錯。