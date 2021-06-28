男心情不好酒後「燒錢」 遭罰一千沒收毀鈔共損失1300
高雄一名李姓男子在家中喝酒，因酒後心情不好，竟拿3張百元鈔票，到自家廚房點瓦斯爐燒錢；親人見狀，眼看無法制止他的行為，無奈只好報警處理。警方獲報到場調解，由於李男的行為已觸法，後由檢方聲請簡易判決處刑；橋頭地方法院，將李男依妨害國幣懲治條例處1000元罰金，並沒收焚毀的300元。
判決指出，李男今年2月在家中飲酒，卻因酒後心情不好，拿3張百元面額的新臺幣紙鈔到廚房點瓦斯爐焚燒。李男的親人見狀，上前制止，卻因不聽勸，只好向警方報警。
警方獲報到場調解，但李男因情緒不穩導，脫序焚燒自己所有的紙鈔，已明顯觸法，將他依法函送，後由檢方聲請簡易判決處刑。
事後李男相當後悔，偵查、審理時，皆坦承犯行。地院審酌李男一時情緒失控即恣意毀損幣券，實屬可議，且犯後態度良好；橋頭地院將李男依妨害國幣懲治條例處1000元罰金，並沒收焚毀的300元。
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