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古蹟保護規劃師突收到6600紅包 趕緊交政風室自保
北市一處文獻館的張姓古蹟保護規劃師，去年9月16日收到廠商6600元紅包，嚇得趕緊陳報政風室。台北地檢署查出是鄭姓廠商涉嫌行賄，但考量坦承犯行且犯罪金額甚低，今給予緩起訴處分，須支付公庫2萬元，期限1年。
檢廉調查，張姓古蹟保護規劃師負責驗收石碑類型等文化資產，而鄭姓廠商則負責修繕石碑。去年9月17日要驗收石碑，鄭姓廠商為了感謝張男平時的照顧，在16日把6600元裝進公司信封內，一併交給張男。
張男打開信封，發現竟然是現金，連忙把信封及現金交給政風室人員。政風室則馬上把鄭姓廠商移送廉政署調查。據了解，鄭姓廠商坦承犯行，表示這都是自己決定這樣做，因爲平常受到謝男照顧，希望對方能夠接受到他的感激之情，並沒有行賄的意思。
檢方考量鄭男無前科，一時失慮致罹刑章，犯後已坦承犯行，深表悔悟，歷此司法偵查程序應有所警惕，行為所生危害非鉅，給予緩起訴處分，以勵自新。
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