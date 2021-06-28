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批大陸商人是「詐騙犯」立委管碧玲等3人獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

民進黨籍立委管碧玲開記者會指責大陸商人孫天群，接觸共諜王立強且捲入詐騙事件；而上報記者仇佩芬、放言資深編輯黨一馨撰稿及編輯有關孫天群是「詐騙家」，遭孫跨海委任律師提告涉妨害名譽。台北地檢署認為三人有盡合理查證義務，且為可受公評之事的合理評論，今不起訴。

去年1月9日，國民黨前立委蔡正元先舉行記者會反駁澳媒對共諜案的報導；隨後民進黨舉辦「回應蔡正元介入共諜案記者會」，指蔡正元的相關做法無疑是國際醜聞，並要求公開所有相關紀錄。

民進黨發言人管碧玲說，孫天群這個人不簡單，曾與中國創新投資公司主席向心一起捲入詐騙事件，孫天群不斷幫向心脫身洗刷「間諜」與咬邱義仁去找王立強，但王立強並沒有說邱義仁涉入。

管碧玲質疑，此一事件是一石二鳥，一方面搶救向心、一方面打擊大選，要把王立強事件導向是民進黨透過邱義仁炮製出來的假間諜事件，相關單位應與澳洲政府透過司法互助盡速釐清真相。

此外，1月9日，上報記者仇佩芬出刊一篇「【內幕】為救向心設計DeepFake 中國金融詐騙犯孫天群找上藍營」；同天，放言編輯部的編輯黨一馨也整理出刊一篇「藍營透過何許人找到王立強逼翻供？大詐騙家孫天群！背後金主就是向心？」

孫天群認為三篇內容影射他是詐騙犯，提告誹謗罪。三人都否認犯罪。檢方調查，管碧玲提出仇佩芬等人的報導，且仇、黨有向大陸友人求證，且大陸新聞刊載孫天群曾和向心的趨勢公司在大陸簽訂「黃山新世界開發案」合作框架，並涉嫌包裝成吸金案。

檢方認為，三人沒有調查權，在發言前有盡合理查證義務，發言是有所本，而非全然杜撰。此外，當時選舉之際，社會矚目，三人都是且是針對可受公評之事的合理評論，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

民進黨籍立委管碧玲開記者會指責大陸商人孫天群，接觸共諜王立強且捲入詐騙事件，挨告妨害名譽。台北地檢署認為有盡合理查證義務，且是針對可受公評之事的合理評論，今不起訴。圖／本報資料照。
民進黨籍立委管碧玲開記者會指責大陸商人孫天群，接觸共諜王立強且捲入詐騙事件，挨告妨害名譽。台北地檢署認為有盡合理查證義務，且是針對可受公評之事的合理評論，今不起訴。圖／本報資料照。

詐騙 王立強

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