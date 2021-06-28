兒在外闖禍對方糾眾12人到家恐嚇 老媽嚇呆了

姚男遭黃男毆傷頭部，心有不甘，姚找哥哥及友人助陣，前往黃的公司找黃未著，再前往黃的住處，朝黃的母親張婦叫囂「你兒子打破我頭叫他出來看如何處理，你不要裝了」，手持棍棒砸毀張婦置於屋前的機車龍頭、洗衣機、洗手台等，事後又以手機發送訊息給張婦「所以你的意思又要拖，還是我們今天過去你那邊一趟？」致張婦心生畏懼，台中地院依恐嚇罪將姚男、陳男各判刑4月，其餘10名同夥判處拘役40日至55日不等。可上訴。

法官審酌，姚男與黃男衝突互毆，不思循正常途徑解決糾紛，僅因和解未成，心有未甘，即遽然邀約同夥前往張婦住處恐嚇，欲藉此達成索取賠償目的，另姚的哥哥及10名友人，則年輕氣盛，與張婦並無嫌隙，也未與黃婦的兒子黃男發生糾紛，僅因受到姚邀約即犯案，但考量姚犯後坦承犯行，並與張婦成立調解，並依約履行賠償，因此輕判。

判決書指出，姚男因故與張婦的兒子黃男發生衝突而遭其毆傷頭部，雙方事後因賠償事宜未能達成共識，姚心有未甘，為要求黃出面賠償，2018年3月3日深夜，夥同哥哥並糾集潘、顏、蘇、王、林、劉、楊、陳、張等人，一同前往中市西屯區工業區某公司尋找黃男未果。

姚等人轉往黃的住處即黃的母親張婦位於中市租屋處尋找黃男，途中巧遇吳男，遂邀吳男一同前往為姚處理求償事宜，姚等12人抵達張婦租屋處後，其中部分同夥持棍棒，圍堵在張婦住處門外，姚則站在門前叫囂「你兒子打破我頭叫他出來看如何處理，你不要裝了，你兒子打破我頭你會不知道」。

隨後手持棍棒的同夥砸毀張婦所有置於屋前的機車龍頭、大燈、速率表、飾板及洗衣機、洗手臺、燒金紙鐵筒等物品洩憤（毀損部分，張婦撤回告訴，另為不受理判決），致張婦心生畏懼，張婦的女兒報警處理，姚等人見狀離去。