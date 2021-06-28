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莽男威脅要人撤告 官司一個沒少還多加一個

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

鄭姓男子於2019年5月間與蔡姓被害人發生爭執後，得知蔡報警，當面要脅蔡打電話撤告銷案，涉嫌向蔡恐嚇稱「不然就今日這段代誌出事」、並以粗話辱罵蔡；蔡聽聞後心生畏懼，報警法辦，經檢起訴，台南地院最近以鄭觸犯強制未遂罪，判處拘役40天，得易科罰金，案可上訴。

判決說，59歲鄭姓男子於2019年5月1日凌晨零點55分，在台南市區與蔡姓男被害人發生爭執，毀壞蔡固定推車開關及小瓦斯爐，蔡見狀打電話報警，徒步離開現場，前往楠西派出所要報案。

鄭向蔡辱罵及恫稱說，「你快、快打電話給他阻擋(意即要蔡撤告銷案)、不然我不會騙你、你就今日這段代誌出事」，並以粗話辱罵蔡，逼迫要蔡撤告銷案。蔡聽聞後心生畏懼，進入楠西派出所，鄭才放棄跟隨，未能得逞。

鄭男涉犯毀損罪嫌部分，經台南地院判處拘役20天。至於威脅部分，法官審酌，鄭為成年人當知現代法治社會中，對任何糾紛解決，應本諸理性、和平手段與態度處理之，竟對蔡犯行，造成蔡身心產生極大威脅及恐懼，嚴重影響社會治安，但念犯罪後坦承犯行，尚有悔意，家庭經濟狀況及迄未與告訴人達成和解等一切情狀，量處其刑。

鄭姓男子涉嫌要脅蔡姓被害人打電話撤告銷案，向蔡恐嚇稱：「不然就今日這段代誌出事」、並以三字經辱罵蔡，台南地院依鄭觸犯強制未遂罪，判處拘役40天，得易科罰金。圖／讀者提供
鄭姓男子涉嫌要脅蔡姓被害人打電話撤告銷案，向蔡恐嚇稱：「不然就今日這段代誌出事」、並以三字經辱罵蔡，台南地院依鄭觸犯強制未遂罪，判處拘役40天，得易科罰金。圖／讀者提供

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