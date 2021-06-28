莽男威脅要人撤告 官司一個沒少還多加一個

鄭姓男子於2019年5月間與蔡姓被害人發生爭執後，得知蔡報警，當面要脅蔡打電話撤告銷案，涉嫌向蔡恐嚇稱「不然就今日這段代誌出事」、並以粗話辱罵蔡；蔡聽聞後心生畏懼，報警法辦，經檢起訴，台南地院最近以鄭觸犯強制未遂罪，判處拘役40天，得易科罰金，案可上訴。

判決說，59歲鄭姓男子於2019年5月1日凌晨零點55分，在台南市區與蔡姓男被害人發生爭執，毀壞蔡固定推車開關及小瓦斯爐，蔡見狀打電話報警，徒步離開現場，前往楠西派出所要報案。

鄭向蔡辱罵及恫稱說，「你快、快打電話給他阻擋(意即要蔡撤告銷案)、不然我不會騙你、你就今日這段代誌出事」，並以粗話辱罵蔡，逼迫要蔡撤告銷案。蔡聽聞後心生畏懼，進入楠西派出所，鄭才放棄跟隨，未能得逞。