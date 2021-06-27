搶輕熟女金鍊 歹徒酒精抹布摀口勒頸

台中市廖姓男子曾涉竊盜案入獄服刑5個月，但廖出獄後因需錢孔急，以酒精沾濕抹布後，在今年5月間在西屯區街頭尋找作案目標，廖發現行經該處的林姓女子脖子有戴金鍊，上前以抹布「摀嘴勒頸」，扯下金鍊後逃逸，警方成立專案小組偵辦，不到2小時就將廖逮捕歸案，台中地院依搶奪罪，判他1年6月徒刑，可上訴。

判決指出，廖姓男子（45歲）涉竊盜案遭台中地院判刑5月，去年5月才出獄，但他出獄後因缺錢花用，沒有痛改前非，還變本加厲，計畫搶奪。廖在今年5月10日下午4時許，騎機車到西屯區中康街一帶，以抹布沾溼酒精後，在該處尋找搶奪的目標。

廖姓男子發現年約30多歲的林姓女子，當時步行到案發地點處講手機，脖子上還帶著一條金項鍊，有機可趁，廖先徒步從林女背後靠近，再趁林女講手機不注意時，以酒精抹布「摀嘴勒頸」，扯下金鍊後逃逸，廖先徒步逃逸到機車停放位置，再騎機車返回租屋處，張為躲避警方查緝，還在抵達租屋處前變裝。

警方在案發後2個小時內，循線在廖位於西屯區崇義街租屋處內逮人，起獲廖搶得的金項鍊，該條金鍊是K金項鍊，非純金項鍊，價值約7000元，全案依搶奪罪送辦。