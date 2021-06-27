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女網友大方借錢、買手機 討不回男方欠款告他詐欺

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄張姓男子在臉書認識王姓女網友，兩人在網路聊得火熱，後來張男請託王女申辦手機門號，又稱手機壞了，請王女代買IPHONE給他，後來又以經濟困難等理由，向王女借了3萬8000元，但王女拿不回借款，認為張男是要騙她錢，氣炸報警提告，張男最後高雄地檢署依詐欺取財罪起訴。高雄地方法院審理時認為，張男在LINE表明其真實姓名以及聯絡地址，應該無詐欺故意，因此判張男無罪。

判決指出，張男與王女在2018年7月間認識，兩人從日常生活瑣事聊得投機，後來張男因為急需使用電話，請託王女協助申辦手機門號，王女按照張男要求辦好後，用包裹寄給張男；沒多久張又稱手機壞了，王女見狀買了一支IPHONE 6 PLUS 金色手機，將門號、手機郵寄給張男。

王女指控，張男拿到手機後，之後又稱沒領到工作薪水，向她借錢周轉，她出於好意前後匯款4次總共3.8萬元，讓張男應急，只是後來請他還款，卻遲遲等不到張還錢。

王女認為張男蓄意詐欺，後來報警提告，檢方也查出張男有多次假冒女網友，多次詐起錢財，被依詐欺罪嫌判處有期徒刑，因此認為張男行為涉及詐欺，依詐欺取財罪將張男起訴。

地院審理時張男喊冤，稱他常常跟王女聊到經濟困境，他也跟王說「如果幫忙，我會還錢」，只是不料工作收入不穩，才拿不出錢還她，並不是有意詐騙。

後來地院法官根據兩人通訊軟體對話紀錄，發現張男確實有向王女吐露經濟困境，而王女明知張男經濟有困難，仍交付手機、門號以及借款3.8萬元；再者，張男在LINE提供真實姓名、地址等聯絡方式，可見張男並非隱匿姓名逃避追索，不能以張男沒辦法繳清欠款，就認定他有詐欺故意，兩人純屬民事糾葛，因此判張男無罪。

高雄地方法院認為張男、王女兩人單純屬民事糾葛，認定張男無詐欺犯意，因此判他無罪。記者張議晨／攝影
高雄地方法院認為張男、王女兩人單純屬民事糾葛，認定張男無詐欺犯意，因此判他無罪。記者張議晨／攝影

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