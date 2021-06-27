摩鐵毆人逼簽32萬本票 持棒男否認涉案遭測謊打臉

台中市吳姓男子等5人為幫忙處理朋友的欠款，涉嫌在去年3月間，在北屯區的某紅茶店帶走積欠賭債、借款的陳姓男子，帶到汽車旅館，持球棒毆打；陳被打得遍體鱗傷，簽下32萬本票、借據始獲釋。警方獲報後，循線逮回吳等涉案人，其中吳辯稱只有開車接送，經測謊鑑定後，呈不實反應。台中地院參酌其他事證後，認定吳等5人都涉強制罪，分判5人拘役30天至50天，可易科。

判決指出，陳姓男子積欠網路賭債15萬、欠李姓女子17萬借款，陳在去年3月間再向李女借款時，李女約出陳在北屯區某紅茶店內商議，並找來吳姓、林姓、王姓、許姓、林姓男子等5人，協助索討欠款，陳在紅茶店內，被吳等人帶往汽車旅館，陳在汽車旅館內被吳等5人持球棒、徒手方式毆打，陳因無錢歸還，遭狠狠毆打，陳頭、胸、四肢都有擦挫傷。

陳不堪被毆打，最後簽下32萬元的本票、借據，陳才被載回住處，陳事後向第五警分局報案，控訴在摩鐵內遭吳等5人持棍棒毆打，警方根據監視器等證據，循線查獲吳姓男子等人到案。

不過5人到案後，對案情避重就輕，但除了吳外，其餘涉案4人都有承認在場，也有承認毆人，只是對涉案情節描述不一，有的說只是期間不斷上廁所，不知中間簽本票的過程，有的則辯稱，沒有逼簽本票，都是陳自願交付的。

而吳則始終否認參與打人，辯稱案發當天在汽車旅館待的時間每次都不到3到5分鐘，都是開車載朋友離開，「根本不知道簽本票的事，更遑論動手打人」。