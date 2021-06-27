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網傳蘇貞昌勾結謝長廷賣國 前國民黨員遭送辦法官不罰

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市邱姓男子經營葬儀社，曾是國民黨員，但因行為屢傳爭議，已在今年間遭國民黨開除黨籍。邱在今年5月間，在LINE通訊軟體群組內傳送「行政院長勾結駐日代表賣國…國家安全被攻破」等訊息，遭台中憲兵隊情搜發現後，轉由第二警分局偵辦，警方依違反社會秩序維護法，函送台中地院裁處，台中地院認為，警方未調查邱言論影響公共安寧的程序，與構成要件不符，判邱免罰，可抗告。

裁定指出，邱姓男子（43歲）涉在今年5月11日在LINE通訊軟體「東區南區大小事」的群組內，多次發布「行政院長勾結駐日代表賣國，已由台中市第二分局保防組查獲！國家安全被攻破！請大家救救中華民國！」等訊息，遭台中憲兵隊情搜掌握後，轉由台中市第二警分局調查。

二分局通知邱到案，邱否認涉案，辯稱該言論是他的「兵推邏輯」，有掌握充分資料，還有先向第二警分局的保防組長報備過，警方可調閱他的行蹤軌跡，就可以證明他所說的是事實。全案由第二警分局完成警詢後，認定違反社維法函送台中地院裁處。

台中地院台中簡易庭審理發現，第二警分局未就地利之便，即時向二分局保防組長查明，邱是否有報備一事，也未檢附在卷證中，另外警方沒有調查，邱的言論究竟有何使聽聞者，產生畏懼或恐慌等負面心理，並達於影響公共安寧的程度，也缺乏積極證據。

法官指出，根據社維法規定，散布謠言，足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。所謂「散布」者，是指行為人在主觀有明知散布的是不實謠言，而將該謠言以語言、文字方式，傳播發布到公眾，且足以使聽文者，產生畏懼、恐慌，影響公共安寧的情形，才構成犯行，但警方調查的事證，與法條構成要件不符，判邱免罰，可抗告。

台中市邱姓男子在網路散布訊息，遭警方依違反社維法送辦，台中地院台中簡易庭審理後，認為犯罪事實與構成要件不符，判邱免罰。圖／報系資料照
台中市邱姓男子在網路散布訊息，遭警方依違反社維法送辦，台中地院台中簡易庭審理後，認為犯罪事實與構成要件不符，判邱免罰。圖／報系資料照

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