老婦人貧病交加請求扶養費 法官以她從未照顧兒子駁回

楊姓婦人晚年貧病交加，請求兒子支付每月2萬多元扶養費，但楊子以母親從未照顧扶養過她，她從小生活費、學費都是由阿姨負擔拒絕，並聲請免除扶養義務。台南地院法官認為，楊姓婦人沒有正當理由對兒子未盡扶養義務，且情節重大，駁回她請求，並裁准楊子免除對母親扶養義務。

楊姓婦人主張，她因視覺重度障礙，無力謀生，僅靠政府低收入戶補助維持生活。她晚年貧病交困，需要人扶養，請求兒子每月應給付扶養費為2萬0114元。

楊子則表示，他從出生到現在都是母親的妹妹照顧扶養，生活費、學費都是由阿姨負擔，他國小時母親會來家裡作客，只有年節時會來，只是來與兄弟姊妹見面，並沒有負擔扶養費及生活費，也沒有定期來探視，是收到聲請狀後才知道她的近況，並以母親在他年幼時未盡扶養責任，主張免除扶養責任。

楊姓婦人自陳，她確實沒有盡到扶養責任。法官調查認為，楊姓婦人因健康因素，無法工作，難以維持生活，而有接受扶養必要。但楊子自出生至今都是由阿姨照顧扶養，楊姓婦人並未負擔兒子扶養費或是探視過兒子，兩造間親子關係疏離，形同陌路。