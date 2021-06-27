人夫妻兒離家住處開瓦斯獲救 涉公共危險判刑3月

郭姓男子因妻兒離家及其他生活壓力，心情鬱悶欲輕生，今4月間把廚房內20公斤裝家用瓦斯桶搬至房間，涉嫌開啟開關造成瓦斯外洩後隨即入睡，經鄰居聞到濃厚瓦斯味及時發現報警，消防人員到場進行周邊住戶疏散，並將昏睡郭救出後送醫。台南地院依郭觸犯漏逸氣體罪，判處徒刑3月，得易科罰金，案可上訴。

判決說，郭先前與其妻兒在台南市區，該住宅區屬住戶密集式且通風不易L型無尾巷。郭因妻兒離家及其他生活壓力致心情鬱悶，今年4月26日凌晨2點多，將屋內原置於廚房20公斤裝家用瓦斯桶1桶搬至房間，開啟瓦斯桶開關造成瓦斯外洩後隨即入睡，使瓦斯氣體瀰漫屋內。

還好鄰居聞到濃厚瓦斯味，發現源自郭住處，先打開郭未上鎖大門及窗戶後報警，消防人員據報到場處理，進行周邊住戶人員疏散，並將昏睡郭救出後送醫，幸未釀成災害。

法官審酌，郭因妻兒離家及其他生活壓力欲輕生，竟漠視他人生命、身體、財產安全，未思及住處周遭住戶甚多，即以漏逸瓦斯氣體方式尋短，致生公共危險，幸因鄰居及時發覺並委請他人報警，才未釀成重大災害，考量犯罪動機、目的、手段、坦承犯行犯後態度，量處其刑。

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