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李綜合醫療社團法人聘15密醫 二審全認罪判緩刑

中央社 / 台中26日電

李綜合醫療社團法人總裁李順安等人，聘僱15名未取得醫師資格人員執行醫療業務，二審他們坦承犯罪，台中高分院宣告緩刑，李順安改判1年2月，但須支付公庫新台幣100萬，可上訴。

判決書中指出，李順安為李綜合醫療社團法人總裁兼總院長，社團法人內包含大甲李綜合醫院、苑裡李綜合醫院、順安醫院、美德醫院，周百達為大甲李綜合醫院執行長，許明賢為大甲李綜合醫院院長兼苑裡李綜合醫院醫療部副院長。

李順安、周百達與許明賢為節省經費，明知黃男等15人，雖在醫學院畢業，但均未通過醫師考試取得合法的醫師資格，卻聘用執行醫療業務。還有多名未取得醫師資格的人員，在為患者執行靜脈導管植入手術後，透過院內合格醫師登錄，向健保局申報給付。

一審依違反醫師法，判處李順安1年10月、許明賢1年8月、周百達1年5月徒刑，其餘20名未取醫師資格、主治醫師與專員等人，各6個月至1年徒刑，可上訴。

台中高分院認為，被告在二審時坦承犯罪，犯後態度良好，有13人返還犯罪所得，撤銷原判決，依照醫師法的非法執行醫療業務罪，改判李順安1年2月，緩刑3年，許明賢改判10月，緩刑2年，周百達改判9月，緩刑2年，3人分別要向公庫支付100萬、30萬、20萬，其他20名未取得醫師資格以及行政人員等也獲得緩刑，可上訴。

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