跨性別女大生被迫住男宿 法院：消弭性別歧視有賴教育

跨性別女大生小雯就讀長庚大學期間，被迫住男宿、遭教官言語羞辱，長庚大學事後設立性別友善宿舍，小雯雖仍主張「非真正友善」；桃園地院廣泛參酌專家、他校做法，認為長庚校方已盡可能安排友善環境，但法官仍坦言，對跨性別者認同、消弭歧視，仍有賴教育、不分年齡宣導性平。

法院查，長庚大學推動、規畫2間性別友善宿舍供小雯入住，確實竭盡所能供友善生活環境，小雯雖仍主張，該宿舍非真正友善，會讓她受歧視，因宿舍設在招待所，和學生宿舍完全隔離，為一孤立設施，不符合性平規範中無偏見、公平分配原則。

法院參酌實務、他校模式，發現確實有安全議題、性別教育兩難，若校方未徵得全體住宿生同意，直接讓跨性別者入住「純男宿」或「純女宿」，恐難保障周全，也難謂是真正的友善，畢盡校方有責保障住宿生安全，無法僅能滿足單一族群之需求。

法院認為，在無法直接廢除現有男宿、女宿情況下，長庚大學將部分空間轉變成不以生理性別畫分住宿空間的宿舍，讓所有人自由申請入住，已是在急迫時間下，盡可能利用現有資源的設計，雖未達理想仍屬中庸做法。

況且，小雯自稱不願入住男宿，原因是進出遭人側目，但此種困境是跨性別者在社會上共同面臨的壓力，她既決定忠於個人性別認同，自無法全然避免他人不同眼光，要取得社會大眾對跨性別的認同感、消弭歧視，最終有賴教育、不分年齡對象宣導性平意識。

法院指出，至於以生理區分男女的設施應如何改善，終須考量全體大眾的使用需求，在無法完全廢除性別二分法設施的情形下，為跨性別者設置較為自在、舒適的空間，即格外重要。

法院考量，長庚大學沒強制學生住宿，小雯寄電子郵件告知校方、申請女宿，直到開學間僅2個多月，時間甚短，依常情學校來不及問所有住宿生意見、改建性別友善宿舍，校方安排她住男宿單人房，事後也規畫性別友善宿舍，顯無怠慢或罔顧她權益。

法院坦言，長庚大學也希望供小雯一個友善環境，結果可能不如預期，但不能只因校方拒絕她申請住女宿，不符合她期待，就直接認定學校侵害她權利已達重大程度。

替小雯鑑定的台大醫院精神醫學部兼任主治醫師徐志雲也當庭說，他認為隔離式宿舍無法真正讓1個人的生存權得到完整改善，跨性別者是打從心底覺得自己是另外一個性別，而非永遠只被當只是跨性別。