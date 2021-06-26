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辱跨性別女大生「你是男是女？」 教官、學務長判賠20萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

跨性別女大生小雯就讀長庚大學時，主張性別認同申請住女宿遭拒絕，被迫入住男宿，引發她恐慌只能深夜回寢、清晨就出門，向校方求救時，陳姓學務長拿男扮女裝比喻，陳姓總教官還說「上帝造人只有男女，沒有第三性別」；法院以2人侵害小雯人格法益，各判賠8萬元、12萬元，可上訴。

小雯主張，自己是跨性別女性（生理男性，心裡性別認同女性），2017年5月經診斷有性別認同障礙，同年6月就讀長庚大學前就做賀爾蒙取代療法，和校方溝通盼能入住女生宿舍被拒絕，9月開學被迫住進男生宿舍，導致她恐慌、旁人側目，長深夜才趕回寢室，清晨又急忙離開。

她認為，陳姓學務長、陳姓總教官，是有權決定她住宿的決策者，卻違反性別平等教育法規定，拒絕讓她入住與自己性別認同相符的宿舍，侵害她人格權；她因住宿壓力再次向校方求救，還徵得3位女同學同意當室友，卻仍被校方拒絕。

陳姓學務長在會議中說「其他同學一樣男生化妝、抹口紅、頭髮比你長，穿裙子，他也住男宿啊，也沒怎樣啊」、「不是只有你最特殊」，甚至拿她的外觀表現，和懦弱、土豪，打架等毫不相關行為類比，顯然侵害她尊嚴。

另陳姓總教官對她說「國家的法律你是男的還女的」、「我是基督徒，我只相信真理，上帝造人只有男女，沒有造第三性別」，徹底否定她人格尊嚴，陳的言論也被也經調查認定構成性騷，對2人提告求償40萬元。

對此，陳姓學務長表示，他是鼓勵對方適應環境勇於面對未來，陳姓總教官說，自己當時情緒激動提到宗教言論，目的是說明宿舍規範。2人也認為，不讓小雯住女宿是多方利益權衡結論，校方也提性別友善宿舍供她入住，已窮盡善良管理人責任。

法院查，依內政部委託研究報告各國跨性別研究制度，跨性別者性別認同，是個人對自我歸屬性別的自我認知接受表現，是人格形成重要依據，應受法律保障，陳姓學務長拿男扮女裝比喻，欠缺性平意識。

法院也認為，陳姓總教官言論落入傳統性別二元論的窠臼，還尖銳逼問她「你是男是女？」並透露性別歧視、羞辱，侵害她人格明確，事後導致小雯崩潰大哭。法院指出，陳身為總教官，理應規廣校園性平，跨性別無關乎宗教，他卻以師長之姿「矯正」對方性別認同。

法院認為，陳姓學務長、陳姓總教官在會議中發表不當言論，侵害小雯性別認同的人格法益，情節重大，造成對方精神痛苦、多次到精神科就醫，判2人個應賠償她精神撫慰金8萬元、12萬元。

桃園地方法院。記者曾健祐／攝影
桃園地方法院。記者曾健祐／攝影

教官 跨性別 宿舍

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