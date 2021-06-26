賭性堅強！ 金城警查獲賭場 16人群聚恐挨罰逾百萬

新冠肺炎疫情方興未艾，但卻有賭場蠢蠢欲動，違規營業。金城分局今天表示，日前獲報有流動職業賭場悄然進駐轄區違法開張，警方經多日蒐證，昨日深夜持搜索票，當場查獲賭場董姓負責人、黃姓場所提供人等2人和14名男女賭客，合計賭金達91萬餘元、抽頭金5萬餘元，全案將依賭博罪、社會秩序維護法送辦；但因現場16人在疫情期間，違法群聚聚賭，恐面臨裁處逾百萬。

警方調查，該賭場以撲克牌為賭具，賭法以妞妞為主，每家均發5張牌，再將手牌以前兩張、後三張的方式組合，依牌型大小比較，輪流作莊每次輸贏由莊家負責清點總下注金額，再從下注金內抽取抽頭金，莊家贏牌1萬元抽頭金300元，閒家贏牌1萬元抽100元。

警方當場查扣抽頭金現金5萬餘元，賭客賭資賭金91萬餘元，合計賭金達96萬餘元，另現場查扣賭具撲克牌10盒、大碗公1個、骰子34顆、點鈔機3台、監視器1組、鏡頭2支、軍毯1條（桌巾）等證物。

金城分局表示，現場16人因疫情期間室內群聚，亦違反傳染病防治法第37條第1項第1款規定，蒐證後將函請金門縣政府依傳染病防治法裁罰，將可裁處6萬元至30萬元罰鍰。另陳姓女子等14人賭博情事，依違反社會秩序維護法第84條偵辦。