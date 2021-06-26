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爆料特權打疫苗 律師：侵害人格權也違反個資法

聯合報 / 記者林保光／即時報導

前立委黃昭順張顯耀等人先後遭爆料「特權接種疫苗」，掀起爭議。律師葛光輝認為，爆料者揭露他人病歷、醫療資料，可能違反個人資料保護法及侵害當事人的人格法益。不過，他也不否認，在目前的社會氛圍底下，許多人對於這類「亂爆料」可能也只好「摸摸鼻子」而已。

葛光輝說，以張顯耀遭爆料的事來說，如果是醫院單純送名單到衛生局，衛生局看到了，醫院就不會有責任，但是，如果是醫院的人自己出來「亂爆料」的話，因為醫院診所依個資法規定，必須對個人病歷負保密義務，便可能違反個資法第6條第一項，不得蒐集、處理或利用病歷、醫療的規定。

葛光輝更進一步說，如果爆料者是為自己或第三者的財產等不法利益，爆料還可能有刑事責任；依個資法第41條第一項，可處5年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

葛光輝說表示，如果醫院診所沒保管好病歷而揭露他人病歷等資料，則有行政責任；依個資法第47條，由主管機關、縣市政府裁罰5萬元至50萬元罰鍰。

葛光輝認為，遭「亂爆料」的受害人如有損害的話，可依民法195條請求損害賠償，但因為是人格權受損而非財產上的損害，審酌社會地位及被侵害的狀況，讓法院以類似慰撫金的性質，酌定損害金額。

不過，他說，就法論法是這樣，但以現在的社會氛圍，很可能當事人也只有「摸摸鼻子」而已，也不敢去告。

「特權接種疫苗」掀起爭議，律師葛光輝認為爆料者可能違反個資法和民法人格法益。圖／本報資料照
「特權接種疫苗」掀起爭議，律師葛光輝認為爆料者可能違反個資法和民法人格法益。圖／本報資料照

個資 張顯耀 黃昭順 新冠疫苗

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