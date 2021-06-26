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男子假防疫宣導偷走教會8千元奉獻禮金 警24小時內破案

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

有多項竊盜前科的41歲張姓男子假借衛生局人員之名，到高雄市桃源區某長老教會聲稱要進行防疫宣導，教會工作人員晚上卻發現放在教會出納室抽屜的奉獻禮金8千元全部不見，緊急報警，警方調閱監視器以車追人，24小時內破案，依竊盜罪及僭行公務員職權罪嫌函送地檢署偵辦。

據了解，張男為台東人，目前居住高雄鼓山，平時以打零工維生，因曾到桃源區2、3次，疑似覺得民風純樸有機可趁，本月24日下午3時許在桃源區某長老教會附近徘徊，教會工作人員上前詢問，張男未出示相關證明文件，僅聲稱是衛生局人員，到教會進行防疫宣導，工作人員放下戒心讓張男進入，張男約2、30分鐘後離開該教會。

教會工作人員每天都會清點當天教友捐出的奉獻禮金，當晚8時許準備將奉獻禮金帶回家存放時，卻發現8千元全部不見，驚覺遭不明人士偷竊報警，警方擴大調閱監視器發現一輛可疑機車，鎖定外來張姓男子涉有重嫌，以車追人聯繫張男到案說明。

張男坦承犯行，供稱家中老母親長期洗腎，自己又賺不了多少錢只好鋌而走險，警方詢後依竊盜罪、僭行公務員職權等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

六龜警分局提醒，疫情期間常有宵小假借防疫名義行犯罪之實，民眾如遇到可疑人士，可要求對方出示相關證件，並撥打110由警方到場了解。

41歲張姓男子假借衛生局人員之名，到高雄市桃源區某長老教會聲稱要進行防疫宣導，警方調閱監視器以車追人。記者陳玫伶／翻攝
41歲張姓男子假借衛生局人員之名，到高雄市桃源區某長老教會聲稱要進行防疫宣導，警方調閱監視器以車追人。記者陳玫伶／翻攝

衛生局 竊盜

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