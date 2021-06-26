地政所老員工吞17萬公款 請長假曝光遭14個貪汙罪起訴

桃園市大溪地政事務所許姓員工在職10年，卻因欠債缺錢把歪腦筋動到公款，趁替民眾受理申請印謄本、書狀繳納規費後，私將徵收聯單作廢，讓電腦系統認為不需計入款項，侵吞達17萬多元，後來許身體不適請長假才曝光，檢方偵結依14個貪汙罪嫌起訴她。

廉檢調查，許女（42歲）在大溪地政事務所擔任臨時人員10年，在櫃台受理申請土地登記、測量及核發謄本，收取規費後會開立徵收連單，但許女因欠債、缺錢花用，發現作業流程有漏洞，從2018年2月26日起利用受理電子列印謄本、登記及書狀，向繳款人收受13萬多元規費。

許拿錢後開立一式二聯的徵收聯單，卻將第二聯私自蓋印作廢章，並於電腦系統登載不實作廢紀錄，導致系統歸類為作廢憑證編號，因此不需要計入收繳金額，私吞13萬多元的款項，之後又用同樣手法將3萬多元放到自己口袋，一共侵佔17萬998元公款。

後來因許女身體不適請長假，出納人員多次索討作廢的規費徵收聯單未果，經地政所人員打開許女抽屜，並調閱案卷比對，才驚覺她案中搞鬼侵吞公款，經報請廉政署調查移送。

檢方訊時，許女坦承不諱，表示有利用受理14件收受規費，利用不實作廢紀錄侵佔17萬多元款項，並有相關查扣卷證、作廢單佐證。

檢方認為，許女涉犯貪汙治罪條例侵占公有財務、偽造文書等罪嫌，因想像競合從重依貪汙罪嫌論處，也認定她14次行為應分論併罰，偵結依14個貪汙罪嫌起訴她。