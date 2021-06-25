中油高雄外海油管破裂漏油 大片油汙漂至屏東車城外海

中油大林煉油廠外海浮筒22日因輸油管破裂導致原油外洩事件，經相關單位合作，高雄外海浮筒處海域油汙已清除，小琉球岸際在中油每日調派6艘作業船及50名應變人力下，岸際油汙也有改善。但海洋保育署藉衛星影像追查，發現油汙已往東南方漂流至屏東縣車城鄉後灣村外海，令中油派前往清汙。

至於相關處分，海保署副署長宋欣真說，依海洋汙染防治法第18條可處20至100萬元，已函請中油依行政程序法提出意見陳述，將視處理狀況依法裁罰。

海保署說，小琉球東南方海面今天仍發現有部分油汙，要求中油立即採取措施，阻絕清除油汙外，避免靠岸造成生態損失； 為確實掌握中油外海浮筒原油外洩案的可能影響，運用衛星監控，由中央大學於24日協助取得23日晚間雷達衛星影像，發現小琉球東南方海面有疑似油汙影像，通知中油公司清除，中油派遣8艘船隻至衛星影像疑似浮油區域巡航，但未發現浮油。

海保署說，今天依據24日的光學衛星影像，由海巡署無人機隊於岸際監測確認並無油汙；上午11時透過空勤總隊協助空勘，發現24日衛星標示的油汙有往東南方海域擴散趨勢，離屏東縣車城鄉後灣村最近約13公里，責成中油前往清理，要求布放攔油索並輔以汲油器等抽除油汙。

中油出動3艘工作船今天下午抵達浮油現場，以攔油索圍堵浮油，另於海口港僱用8艘漁船，預定於明、後兩天加入，以兩船一組內圍堵執行油汙回收作業，並酌情擴大租用民間船隻協助。