持刀闖移工宿舍搶劫 他得手1千元被判7年6月
40歲游姓男子今年1月2日下午頭戴全罩式毛帽、持刀闖入移工宿舍，要脅當時獨自一人在內的胡姓越籍女移工，將她捆綁後得手新台幣一千元逃逸。新北地院審理此案，游男起初辯稱他當時只是要借錢，但對於細節交代反覆，後來又表示「一開始進去就是偷東西」，因此不被法院採信說詞，依攜帶凶器侵入住宅強盜罪累犯，處有期徒刑7年6月。
檢警調查，游男從事瓦斯運送工作，近年曾因酒駕涉犯公共危險，被判2月徒刑，已易科罰金執行完畢。今年1月他因缺錢花用，2日下午頭戴全罩式毛帽、手持水果刀闖入位於新北市土城一間移工宿舍，見胡女一人在上舖床位，便持刀要脅她伸出雙手，以現場撿來的繩索綑綁在前。
胡女趁游男放下水果刀，撕膠帶要封她口時，奪過水果刀朝游男哭喊「下去、不要上來床鋪」，游男卻撿起一旁的襪子套在手上，抓著刀刃奪回水果刀，並命令嚇壞的胡女告知錢放在哪，得手裝有新台幣1千元的藍色包包後逃逸。
法官認為，游男犯後不知悔改，在筆錄與開庭時說詞反覆，先是宣稱要借錢，在法院開庭審理時被質疑所述與先前不符，竟直接表示「我一開始就是要進去偷東西，是為了避重就輕說謊，之前說的與事實有出入」，認為游男刻意避重就輕，不採信其說詞，依攜帶凶器侵入住宅強盜罪，加上近年曾酒駕涉犯公共危險，屬於累犯，審酌游男犯後未與胡女達成和解，且說詞避重就輕、毫無悔意，判有期徒刑7年6月。
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