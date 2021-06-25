快訊

確診達30人！國軍桃園總醫院移出病患 降載醫療量能

睽違五年 台美貿易暨投資架構協定會談將於30日登場

持刀闖移工宿舍搶劫 他得手1千元被判7年6月

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

40歲游姓男子今年1月2日下午頭戴全罩式毛帽、持刀闖入移工宿舍，要脅當時獨自一人在內的胡姓越籍女移工，將她捆綁後得手新台幣一千元逃逸。新北地院審理此案，游男起初辯稱他當時只是要借錢，但對於細節交代反覆，後來又表示「一開始進去就是偷東西」，因此不被法院採信說詞，依攜帶凶器侵入住宅強盜罪累犯，處有期徒刑7年6月。

檢警調查，游男從事瓦斯運送工作，近年曾因酒駕涉犯公共危險，被判2月徒刑，已易科罰金執行完畢。今年1月他因缺錢花用，2日下午頭戴全罩式毛帽、手持水果刀闖入位於新北市土城一間移工宿舍，見胡女一人在上舖床位，便持刀要脅她伸出雙手，以現場撿來的繩索綑綁在前。

胡女趁游男放下水果刀，撕膠帶要封她口時，奪過水果刀朝游男哭喊「下去、不要上來床鋪」，游男卻撿起一旁的襪子套在手上，抓著刀刃奪回水果刀，並命令嚇壞的胡女告知錢放在哪，得手裝有新台幣1千元的藍色包包後逃逸。

法官認為，游男犯後不知悔改，在筆錄與開庭時說詞反覆，先是宣稱要借錢，在法院開庭審理時被質疑所述與先前不符，竟直接表示「我一開始就是要進去偷東西，是為了避重就輕說謊，之前說的與事實有出入」，認為游男刻意避重就輕，不採信其說詞，依攜帶凶器侵入住宅強盜罪，加上近年曾酒駕涉犯公共危險，屬於累犯，審酌游男犯後未與胡女達成和解，且說詞避重就輕、毫無悔意，判有期徒刑7年6月。

游男持刀闖入移工宿舍行搶得手一千，被法院依攜帶凶器侵入住宅強盜罪，判處有期徒刑7年6月。圖／聯合報系資料照
游男持刀闖入移工宿舍行搶得手一千，被法院依攜帶凶器侵入住宅強盜罪，判處有期徒刑7年6月。圖／聯合報系資料照

移工 強盜

延伸閱讀

大立光移工宿舍20人擠1間？ 台中市府勞工局將查察

防疫追追追／神父爆料：京元電隔離移工宿舍管理品質差

避免移工宿舍淪防疫破口 黃偉哲頒布行政命令

影／高市要求企業移工宿舍降載 媒合進住各大旅館

相關新聞

死刑犯關32年不執行 司改團體籲蔡英文特赦邱和順

司法改革基金會等民間司法團體表示，每年6月26日是聯合國「支持酷刑受害者國際日」，為此，今天邀請人權會舉辦聲援記者會，呼...

高爾夫球桿猛砸頭害命危 狠男洩憤代價殺人未遂判7年

桃園童姓男子因買賣排氣管與歐姓業者有糾紛，談判時歐的陳姓友人故意倒車撞擊童，逃逸途中卻自撞，童為洩憤持高爾夫球桿痛毆對方...

法庭開放遠距視訊 司改團體：也開放旁聽助審判透明

立法院本月18日三讀通過「傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例」，授權各法院在疫情期間得利用遠距視訊科技設備進行程序，...

建設小開罵3名警察「很噁心、窮鬼」 15萬和解獲緩刑

33歲羅姓建設公司小開倒在計程車上，台北市3名警員獲報上前關心，羅竟出口辱罵「窮鬼、真的在羞辱你」，3警立刻依妨害公務罪...

蔡衍明提告名嘴妨害名譽 黃創夏獲不起訴

名嘴黃創夏、前國大代表黃澎孝、作家汪浩公開評論「旺旺」集團董事長蔡衍明的「無色覺醒」是中共統戰主張，蔡提告妨害名譽，台北...

外役監真是爽監？服務酒店大亨 3月內第3名管理員撤職

矯正署泰源技能訓練所管理員許國文任職自強外役監時，夾帶違禁品給收容人，從中收取佣金，且私下與收容人家屬聯繫，數度以公務機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。