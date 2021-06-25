死刑犯關32年不執行 司改團體籲蔡英文特赦邱和順

邱和順（舉手者）被控與共犯於1987年12月綁架男童陸正、殺害棄屍，再向家屬勒贖100萬元得逞。聯合報系資料照

司法改革基金會等民間司法團體表示，每年6月26日是聯合國「支持酷刑受害者國際日」，為此，今天邀請人權會舉辦聲援記者會，呼籲蔡英文總統特赦被控30多前綁架男童陸正的殺人犯邱和順。

邱和順的義務律師團、民間司法改革基金會、台灣人權促進會、台灣廢除死刑推動聯盟等團體今天發布共同新聞稿說，邱和順案為著名冤案，諸多證據表示他於偵查階段即遭到刑求。

國家人權委員會副主委高涌誠說，監察院為邱和順案提出4份調查報告，都認為邱是真實無辜，法院卻判邱死刑，違反公民與政治權利國際公約，呼籲總統特赦邱和順。

義務律師團召集人尤伯祥說，邱和順在長達4個月的羈押期間中，在沒有律師陪同下做出288份自白書，自白有高度可能是出於刑求或非人道待遇；邱健康日益惡化，國家不敢殺、但也不放人，檢察體系應為邱和順提起再審或非常上訴。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎說，明天將發起「2021年邱和順救援行動徵文活動」，邀請各方幫忙邱和順寫信給總統蔡英文，告訴台灣政府邱和順因不公平審判身陷囹圄的每一天，都不公不義。

邱和順被控1987年12月綁架男童陸正，繼而殺害棄屍，再向家屬勒贖100萬元；他另被控1987年11月約出女保險業務員柯洪玉蘭，索討50萬元不成殺害洪女屍。

邱和順2011年7月被最高法院判處死刑、褫奪公權終身定讞，迄未執行，已遭收容在監長達32年，為關最久的死刑犯。