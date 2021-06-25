法庭開放遠距視訊 司改團體：也開放旁聽助審判透明

立法院本月18日三讀通過「傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例」，授權各法院在疫情期間得利用遠距視訊科技設備進行程序，今天公告施行，民間司法改革基金會今天發聲明說，特別條例立法聲明說，從國際法律組織的建議可以看出特別條例立法過程中的爭議，國際社會早有共識，也突顯草擬特別條例欠缺國際視野，呼籲司法當局必須取法國際經驗，善盡保障人權的功能。

聲明說，司法特別條例最直接影響的，是案件開庭及訴訟程序的進行，在疫情急遽變化時，有賴第一線的基層司法人員應變、處理，不過，立法院臨時會協商期間，法務部、司法院未充分徵詢基層法官、檢察官意見，則一再被在野黨質疑。

聲明指出，日前台灣高等檢察署行文各地檢署督導積極結案，但在資源嚴重不足的情形下，會讓基層有疏離的感受，因此，司法當局應正視基層需求，投入更多資源改善軟硬體設施。

司改會說，司法院為降低染疫風險，開放遠距開庭，世界各國開放遠距開庭，大多配套開放遠距旁聽，也呼籲司法當局研究外國開放遠距旁聽的經驗，即能減少法院群聚風險，又有助於司法的透明公開。

關於立法後作成條例實施期間結束後3個月內應作成檢討報告與修法的附帶決議，司改會也認為，應由法界、實務界共同監督，隨時向司法當局反應。