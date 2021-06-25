建設小開罵3名警察「很噁心、窮鬼」 15萬和解獲緩刑

33歲羅姓建設公司小開倒在計程車上，台北市3名警員獲報上前關心，羅竟出口辱罵「窮鬼、真的在羞辱你」，3警立刻依妨害公務罪嫌逮補。士林地方法院審結，認為羅深表悔悟，也用15萬跟3警和解，判處拘役20天，可易科罰金2萬，緩刑2年。

據了解，羅的家族經營建設公司，地方都稱呼他為「羅董」，他已不只一次喝醉在計程車上鬧事，令警方不以為然。

羅男2020年9月15日凌晨1點酒後搭計程車在車上醉倒，司機將他載到士林分局蘭雅派出所，警員王義誠、黃俊諺、陳宥綸上前關心，羅竟大罵3警「你長的很噁心、窮鬼、真的在羞辱你」。3警當場依妨害公務罪嫌將羅逮補。

羅偵訊時否認犯行，辯稱事發經過全忘了，法官開庭時，羅才改口坦承，並用15萬跟3警和解。