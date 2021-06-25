蔡衍明提告名嘴妨害名譽 黃創夏獲不起訴
名嘴黃創夏、前國大代表黃澎孝、作家汪浩公開評論「旺旺」集團董事長蔡衍明的「無色覺醒」是中共統戰主張，蔡提告妨害名譽，台北地方檢察署認為，事關公共利益，蔡衍明的主張可受公評，今天處分3人不起訴。
不起訴理由認為，黃創夏等人在節目上批評蔡衍明的愛台10大主張，曾被相關媒體報導，黃創夏對此表示意見，是憲法保障言論自由的範疇，不該當妨害名譽罪。
蔡衍明2018年「九合一」選舉前，拋出「無色覺醒」愛台10大主張；總統蔡英文2020年1月在總統候選人辯論會上曾提及10大主張以第一條「認同兩岸一家親，同根同源，台灣人就是中國人」最受爭議。
黃創夏、黃澎孝、汪浩後來分別在有線電視「年代向錢看」節目上評論「無色覺醒」的愛台10大主張，有人聲稱蔡衍明的主張是中共的「紅色統戰」主張，有人附和論點，蔡衍明認名譽受損，蒐證後對黃創夏3人提告。
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