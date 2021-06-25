外役監真是爽監？服務酒店大亨 3月內第3名管理員撤職

矯正署泰源技能訓練所管理員許國文任職自強外役監時，夾帶違禁品給收容人，從中收取佣金，且私下與收容人家屬聯繫，數度以公務機車裝載違禁品；花蓮地方法院依貪汙治罪條例違背職務收受賄賂、圖利罪等判許2年徒刑，褫奪公權3年，緩刑5年並支付公庫100萬元。法務部將許移送懲戒，懲戒法院判撤職並停止任用3年。

許國文（58歲）在自強外役監期間負責受刑人戒護、監獄戒備、受刑人飲食、衣著和臥具用品分給、保管；也辦理接見及搜索身體、物品，去年1月30日調泰源技能訓練所。

不過許被查出在2017年4月至2018年12月收取賄賂，幫忙收容人夾帶違禁品。像是酒店大亨楊清林多次委託助理幫他買香菸、茶葉、保健品，助理以每次500元的價格請許幫忙夾帶入監。受刑人的請求五花八門，除了檳榔、香菸外，有人則希望許幫忙帶漢堡、三明治。

此外，許國文也數度騎公務機車到家屬會客停車場與業者見面，把業者交付的違禁品放在機車車廂內載走。

法務部認為，許國文明顯違反公務員服務法「公務員應誠實清廉，謹慎勤勉，不得有驕恣貪惰，奢侈放蕩及冶遊、賭博、吸食煙毒等足以損失名譽之行為。」、「公務員不得假借權力，以圖本身或他人之利益，並不得利用職務上之機會加損害於人。」、「公務員於所辦事件，不得收受任何餽贈。」、「公務員非因職務之需要，不得動用公物或支用公款。」規定。

懲戒法院審理時，許國文未提出答辯，但依法務部的移送資料、花蓮地檢署起訴書、花蓮地院判決書所載，已認定許違背職務收受賄賂38罪、共同對於主管事務圖利4罪。

懲戒法院認為許國文除觸犯刑事法律外，也違背公務員服務法規定，他的行為影響公務人員和矯正機關的形象，嚴重損害政府信譽，為維護公務紀律，有必要懲戒。懲戒法院認為許身為監獄管理員，竟為受刑人夾帶違禁品或其他物件入監，破壞獄政管理制度，考量他已回全部犯罪所得，因此判撤職並停止任用3年。

自強外役監管理問題層出不窮，許國文案是懲戒法院3個月內的第二起管理員懲戒宣判。自強外役監前管理員胡政淵、張玠倫因收受受刑人親友招待上酒店、拿海鮮禮盒，再協助夾帶物品、傳遞訊息，花蓮地院依貪汙治罪條例判胡8年徒刑、張2年8月徒刑與3月得易科罰金之刑。懲戒法院今年3月24日也判胡、張撤職，分別停止任用3年、1年。