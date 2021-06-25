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宮廟烤肉口角打死人 父為子滅證刪畫面一併送辦

中央社 / 南投縣25日電

男子去年中秋烤肉，酒後罵宮廟紀姓委員，遭紀的兒子夥同林姓友人痛毆隔天傷重不治。紀員事後教唆宮廟主委刪監視畫面。南投檢方依傷害致死、教唆滅證、滅證罪嫌起訴4人。

南投縣竹山鎮一家宮廟去年10月10日晚間舉辦中秋烤肉活動，遭雙方是遠房親戚關係的紀男酒後辱罵宮廟管理委員會紀姓委員。紀的兒子不滿父親遭辱罵，當場夥同林姓友人痛毆對方。隔天傷者意識不清，經家人送醫仍因頭部外傷腦出血合併症引發多重器官衰竭死亡。

紀姓委員事後得知後，為掩蓋兒子闖下大禍，教唆宮廟管委會王姓主任委員刪除當時監視錄影畫面；被害人家屬詢問事發經過時，更謊稱是被害人自己跌倒。為此遺體運回雲林，全案報雲林地檢署檢察官相驗時，被害人家屬對死因表示「無意見」。

直到遺體火化後，家屬才輾轉取得當天在場其他民眾的手機錄影，認為死因不單純，向南投縣警察局竹山分局報案，全案由南投地檢署指揮偵辦。檢方勘驗影片並實施多次搜索、訊問多名在場民眾後，聲押涉嫌動手的紀、林兩男獲准，另調閱病歷資料、勘驗手機等縝密偵查作為還原真相。

南投地檢署今天表示，在押兩嫌涉犯刑法傷害致死罪嫌；紀男的父親、宮廟的王姓主委則涉犯教唆湮滅、湮滅關係他人刑事被告案件證據罪嫌。全案日前偵查終結提起公訴。

南投地檢署檢察長張云綺呼籲民眾勿以暴力處理糾紛，對於重大暴力及湮滅證據等不法行為，一定從速、從嚴訴追到底，不容許犯嫌滅證誤導辦案。

烤肉 中秋 警察

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