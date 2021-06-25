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調二審辦事檢察官10人名單出爐 北檢張安箴上榜

中央社 / 台北25日電

法務部檢察官人事審議委員會今天開會，通過法務部長蔡清祥圈選的調二審辦事檢察官10人名單，其中，常代表台灣參與國際司法交流活動的北檢檢察官張安箴上榜，派令8月生效。

檢審會由法務部長指派4人、檢察總長和其指派3人，以及9名全體檢察官票選產生的委員組成，成員共17人；考量新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID- 19）疫情，今天選在廉政署會議室舉行，確保社交距離。

二審檢察署今年共開出10個調二審辦事缺額，檢審會18日開會通過15人入圍名單，經法務部長蔡清祥從中圈選10人，檢審會今天上午開會通過10人名單並公布。

10人名單包括周啟勇、周文祥、陳燕瑩、陳慧玲、錢明婉、李芳瑜、張安箴、陳立偉、蔡麗清、許怡萍，司法官學院期別自35期橫跨至45期。

檢審會後續將接續處理一審檢察官、主任檢察官論調二審檢察官、一審檢察官升任一審主任檢察官等人事作業。

法務部官員說，目前一審檢察官、主任檢察官升任二審檢察官途徑包括輪調缺、調辦事；輪調缺即俗稱的「三專生」，職缺在二審，3年後回任一審檢察官；調二審辦事即俗稱的「二專生」，職缺在原地檢署，2年後回任。

檢察官 法務部 張安箴

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