欠債15萬男遭約出亂棒打死 兩嫌涉殺人有逃亡之虞羈押

台南市鄭姓男子在外欠債15萬，19歲王姓、25歲林姓兩男夥同3名未成年5嫌，22日晚間將鄭約出去談判，前往新化山區亂棒毆打後，翌日凌晨回到租屋處再毆打一頓後駕車逃逸，房客隔天察覺有異通報房東，鄭已氣絕身亡，警方依殺人罪嫌移送法辦，經檢方訊問後，認王、林涉犯殺人罪嫌重大，有串證及逃亡之虞，向台南地院聲請羈押獲准。

檢警會同法醫相驗，鄭全身瘀青，尤其是四肢大腿部分，後腦也有傷口，將擇期解剖，釐清死因。

據調查，35歲鄭姓死者在外欠債15萬元，王嫌等人22日晚間找上鄭催債，用車子將人載到林場後山談判，一夥人以球棒及木棒、鐵棍等輪流毆打，凌晨再將鄭帶回租屋處繼續毆打後，將人棄在房間內，隨後駕車逃逸。隔天其他房客晒衣服時，發現鄭倒臥在地上，通知房東開門時，發現鄭已經死亡。