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偷載廢棄物到高雄鳥松焚燒 男遭地院羈押

聯合報 / 記者陳弘逸王昭月／高雄即時報導

高雄一名49歲石姓男子，自今年5月起，駕駛自用轎車載運混合廢棄物，進入鳥松區棄置，再趁機焚燒處理，遭高雄市環保局巡查發現，該處有可疑汙染物，便通報檢警調查。歷時多日調查於本月拘提石男，認為犯行重大，向橋頭地方法院申請羈押獲准。

市府環保局日前夜間巡查，發現有不明燃燒氣味，經查發現可疑汙染源，便向檢警通報；橋頭地檢署立即指派檢察官林濬程 與南區環境督察大隊、環境保護局、保安警察第七總隊第三大隊第三 中隊等單位組成專案小組全力偵辦。

檢警連日蒐證，於6月17日上午搜索票前往鳥松區灣土地執行搜索，當場查獲裝潢廢木材、石膏板、廢輪胎等廢棄物，以及1台挖土機，另拘提石男。

檢警調查發現，石男疑似自今年5月起，便駕駛轎車載運廢棄物到鳥松區棄置，再趁機焚燒處理。

檢方訊後，認石男涉犯廢棄物清理法第 46 條及刑法第 175 條放火罪等罪嫌重大，且有勾串滅證、反覆實施放火行為之虞， 有羈押之必要，向橋頭地法院聲請羈押禁見獲准。

高雄一名49歲石姓男子偷載廢棄物到鳥松區棄置後燃燒，遭檢方拘提，因涉嫌重大，向橋頭地方法院申請羈押獲准。記者陳弘逸／翻攝
高雄一名49歲石姓男子偷載廢棄物到鳥松區棄置後燃燒，遭檢方拘提，因涉嫌重大，向橋頭地方法院申請羈押獲准。記者陳弘逸／翻攝
高雄一名49歲石姓男子偷載廢棄物到鳥松區棄置後燃燒，遭檢方拘提，因涉嫌重大，向橋頭地方法院申請羈押獲准。記者陳弘逸／翻攝
高雄一名49歲石姓男子偷載廢棄物到鳥松區棄置後燃燒，遭檢方拘提，因涉嫌重大，向橋頭地方法院申請羈押獲准。記者陳弘逸／翻攝
高雄一名49歲石姓男子偷載廢棄物到鳥松區棄置後燃燒，遭檢方拘提，因涉嫌重大，向橋頭地方法院申請羈押獲准。記者陳弘逸／翻攝
高雄一名49歲石姓男子偷載廢棄物到鳥松區棄置後燃燒，遭檢方拘提，因涉嫌重大，向橋頭地方法院申請羈押獲准。記者陳弘逸／翻攝

廢棄物 警察 檢察官

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