偷載廢棄物到高雄鳥松焚燒 男遭地院羈押

高雄一名49歲石姓男子，自今年5月起，駕駛自用轎車載運混合廢棄物，進入鳥松區棄置，再趁機焚燒處理，遭高雄市環保局巡查發現，該處有可疑汙染物，便通報檢警調查。歷時多日調查於本月拘提石男，認為犯行重大，向橋頭地方法院申請羈押獲准。

市府環保局日前夜間巡查，發現有不明燃燒氣味，經查發現可疑汙染源，便向檢警通報；橋頭地檢署立即指派檢察官林濬程 與南區環境督察大隊、環境保護局、保安警察第七總隊第三大隊第三 中隊等單位組成專案小組全力偵辦。

檢警連日蒐證，於6月17日上午搜索票前往鳥松區灣土地執行搜索，當場查獲裝潢廢木材、石膏板、廢輪胎等廢棄物，以及1台挖土機，另拘提石男。

檢警調查發現，石男疑似自今年5月起，便駕駛轎車載運廢棄物到鳥松區棄置，再趁機焚燒處理。