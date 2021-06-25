拖欠房租水電費還留滿屋垃圾 桃園惡房客判賠房東8萬

租屋示意圖。圖／報系資料照 桃園羅姓女子以每月1萬8000元向曹姓房東租屋，卻多次欠繳租金、水電費，退房後留下大量垃圾，窗邊滿滿煙蒂、碗盤堆疊洗手台，廁所更是大量汙垢，曹不堪損失向羅提告求償11萬多元；法院勘驗照片，發現屋內觸目所見均紊亂不堪，認定羅未盡善良管理人責任，判她應賠償曹8萬多元，可上訴。

曹男主張，羅女2019年10月20日跟他租房為期1年，簽約每月租金1萬8000元，但羅才住半年多就開始拖欠房租，最後積欠房租3萬6000元、水費3281元及電費5萬7446元，都是先由自己墊付。

曹還說，羅在租期擅自把冰箱搬走，退房時遺留大量垃圾在屋內，完全不清理就直接走人，認為她未善盡保管維護房屋及回復原狀的義務，自己除受有冰箱損失2萬元，及清潔費6萬元、油漆費1800元，扣掉已收押租金3萬6000元，主張羅應賠償他14萬2527元。

羅女則說，對於積欠租金、電費及油漆費用都不爭執，但不同意房東要求清潔費、冰箱，她認為雙方曾約定房屋的物品，都可以由他使用到不堪使用為止，冰箱也是租賃期損壞才請人回收，且承租時「房屋的狀態和搬離時並無不同」。

法院認為，針對欠繳租金、水電部分，曹均有憑據可以採信；另勘驗屋況發現牆壁遭塗鴉汙損，屋內留有大量垃圾、私人用品，且廁所、廚房也因久未清潔積累塵垢，可認定羅女未以善良管理人之注意保管房屋，導致房東受損害。

法院也發現，羅搬家後除了留下生活用品，還有大量垃圾、煙蒂，但當初羅是確認屋況後，當場和曹簽約，難認他會目睹屋內雜亂無髒、散置垃圾的情形，仍未表示意見就同意每月以1萬8000元承租，且羅女租屋後將房子給前夫、小孩使用，自己並未入住。

法院審酌，曹收回房屋時，內部散落垃圾雜物、碗盤堆疊流理台，窗邊還有大量煙蒂，觸目所見均紊亂不堪，非耗費相當時力難以復原，曹自力清潔求償以9600元適當，加上欠繳租金、水電及冰箱耗損及油漆費等，判羅女應賠償8萬127元。