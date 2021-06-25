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女童哭訴遭「挖屁股」 直排輪教練變成狼判關8年定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

示意圖／ingimage
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綽號「星星教練」的直排輪教練陳顯鑫趁接送學童之際，將2名8歲女童帶回家，以手指性侵5次得逞，直到女童向母親稱被教練「挖屁股」才曝光，一、二審依加重強制性交罪判刑8年，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，陳顯鑫平時在彰化的公園教直排輪，下課後會幫忙家長照顧學童，並把學生送回家；他2019年4到6月期間，將2名8歲女童帶回住處房間，讓女童坐在他大腿上，他伸手進女童內褲，用手指性侵5次得逞。

女童事後向母親表示，因為被教練「挖屁股」，不想再讓陳接送，事情才曝光。

法院認為，陳為滿足個人性慾，枉顧家人信任，多次性侵女童，即使女童表示會痛、不願意，他仍未收手，影響女童身心健全發展，動搖人際間的信賴，惡性非輕。

彰化地方法院一審、台中高分院二審均依加重強制性交罪判刑8年，案件上訴，最高法院認為原審判決認事用法、量刑沒有違誤，駁回上訴定讞。

性侵 長照

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