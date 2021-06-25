嫁妝金飾轉藏銀行保險箱 30年後引發姑嫂爭產

吳姓婦人將嫁妝金飾交給母親保管，後來由大哥放入所承租的銀行保險，事隔近30年，母親和大哥先後去世，她大嫂認為保管箱的金飾是婆婆給長孫的禮物，她為拿回金飾提告索回金飾，掀起姑嫂爭產，高雄高分院比對吳婦結婚照及親戚證詞，判決她大嫂歸還重約6兩的金飾。全案確定。

判決指出，吳婦30年前經營工程公司，與母親同住台中，母親怕金飾放在住處會被偷，說要把金飾拿去藏放，她信任母親，未過問金飾藏放何處。11年前吳母去世，她四處問向長輩探詢金飾去向，直到4年前她大哥死亡，經國稅局會同家屬清點財產，開她大哥的銀行保險箱，吳婦才由照片發現有自己的嫁妝金飾，向大嫂要回金飾被拒，才掀起姑嫂之爭。

橋頭地院去年判決吳婦的大嫂應還回金飾，但她大嫂不服判決，上訴高雄高分院，法官傳喚吳婦的兄弟及舅媽等人，了解金飾是誰的，吳婦的舅媽才說出，吳母曾交金飾給她保管，後來轉交給吳婦的大哥。