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陸籍男大生追求學妹不成 恐嚇「把妳內褲剝開來」被訴

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

張姓陸籍男大生來台念書，追求同鄉學妹遭拒，恐嚇「把妳的內褲剝開來」，揚言在學妹就讀的大學校園裝炸彈引爆，台北地方檢察署檢察官偵辦，依恐嚇、妨害電腦使用罪嫌起訴張。

張姓陸生和被害學妹來台念書，分屬不同學校。檢方指控，張2019年2月盜用他人帳號，寄標題「偷吃死全家」的信件給學妹，寫道「小學妹，早就知道你在偷吃系學會會長男友…上課路上小心點」、「4人把妳的手腳壓住，再把妳的內褲剝開來」。

2019年3月，張直接盜用學妹帳號，寄信給學妹就讀的大學學校老師，稱「有種你他X的狗東西當掉我一門課，看你有沒有這個狗膽」；9月又在選課系統留言「我在你們大樓內安裝了炸彈」等。

張犯案後，造成被害學妹擔心受怕，校方人員看到張的留言，也害怕校園安全遭受威脅，向檢警提告偵辦。

檢察官偵辦認為，張盜用他人帳號寄發恐嚇電子郵件，涉恐嚇危害安全、無故侵入他人電腦設備、偽造私文書等罪，偵結將他提起公訴。

圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影

恐嚇 炸彈 檢察官

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