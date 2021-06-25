陸籍男大生追求學妹不成 恐嚇「把妳內褲剝開來」被訴

張姓陸籍男大生來台念書，追求同鄉學妹遭拒，恐嚇「把妳的內褲剝開來」，揚言在學妹就讀的大學校園裝炸彈引爆，台北地方檢察署檢察官偵辦，依恐嚇、妨害電腦使用罪嫌起訴張。

張姓陸生和被害學妹來台念書，分屬不同學校。檢方指控，張2019年2月盜用他人帳號，寄標題「偷吃死全家」的信件給學妹，寫道「小學妹，早就知道你在偷吃系學會會長男友…上課路上小心點」、「4人把妳的手腳壓住，再把妳的內褲剝開來」。

2019年3月，張直接盜用學妹帳號，寄信給學妹就讀的大學學校老師，稱「有種你他X的狗東西當掉我一門課，看你有沒有這個狗膽」；9月又在選課系統留言「我在你們大樓內安裝了炸彈」等。

張犯案後，造成被害學妹擔心受怕，校方人員看到張的留言，也害怕校園安全遭受威脅，向檢警提告偵辦。