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騙同鄉人來台打黑工 印尼姊妹花開豪車網路貼遊玩照
印尼籍黃姓姊妹結婚來台後，利用母語優勢用非法手段誆騙同鄉人來台打黑工，且疑似有人口販運情形，移民署南區事務大隊高雄專勤隊獲報後，與鳳山調查站合作，本月將黃姓姊妹逮捕，依人口販運、偽造文書、拘禁剝奪行動自由起訴，聲請羈押獲准。
據了解，年近40歲的姊妹花來台結婚生子後，利用母語優勢，在印尼招募有意來台工作同鄉，謊稱能代辦從事合法移工簽證及機票，實際上卻以非法手段欺騙來台打黑工。
當被害人抵台後，黃姓姊妹還夥同老公等家人組成人口販運集團，分工仲介、監禁及運送被害人至各地工作。
移民署人員調查，被害人們被誆騙來台後，就由黃姓姊妹分配從事農作、畜產等工作；每月賺得的1萬8000元左右薪資，就被黃等人抽走1萬，超過一半；且多名被害人在1間空間狹小的房間居住，生活條件差。
幹員發現，黃姓姊妹用不法手段牟取暴利後，賺得大筆錢財，就在網路社群張貼用2輛豪車到處遊山玩水照片，生活豪奢。
移民署南區事務大隊獲報後，與高雄市調查處鳳山調查站合作，並報請高雄地檢署指揮，歷經半年跟監及蒐證，在上月兵分多路到嘉義縣某處養雞場、黃姓姊妹住家搜索，當場將黃姊妹拘提到案，並查扣手機、帳冊及不法所得等贓物。
移民署人員目前掌握3名印尼籍男被害人，3人在製作筆錄時，不禁聲淚俱下，談起為了一圓來台賺錢美夢，為籌措代辦費用不惜變賣家鄉土地，怎知道來台後事與願違。移民署人員不排除還有其他被害人未被尋獲或未坦承遭黃姓姊妹誘騙。
黃姓姊妹上月被移民署幹員逮捕後，本月11日依人口販運、偽造文書、拘禁剝奪行動自由等罪嫌起訴，由高雄地檢署向高雄地院聲請羈押獲准。
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