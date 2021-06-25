副駕駛座狹小怎能脫掉牛仔長褲 玷辱女同學他判無罪

林姓男子2年前與國小女同學小蘋（化名）至KTV飲酒作樂後，駕車載酒醉的她返家，在她家附近將車停在路旁，自行脫掉牛仔長褲，跨坐在副駕駛座，撫摸被害女胸部，指侵被害人，經被害人提告，檢察官依強制性交罪將他起訴，一審以罪嫌不足，判林男無罪，檢察官不服上訴，二審以副駕駛座狹小，如何能以跨坐之姿，從容脫去自己的牛仔長褲，合議庭無法構成強制性交罪，改依乘機猥褻罪將林男判刑6月，得易科罰金。可上訴。

起訴書指出，林男與小蘋是小學同學。雙方自國小畢業後即未聯絡，至2019年8月間因巧遇後雙方方有聯繫，重逢後，林即對小蘋產生愛慕之意，經追求後均遭小蘋拒絕。

2019年9月7日晚上，小蘋及弟弟阿雄（化名）、阿雄的女友及其妹妹、林男等人至KTV唱歌，於翌日凌晨凌晨2、3時結束後，阿雄要求林男搭載已酒醉的小蘋返家，因小蘋不勝酒力，於返家路途中昏睡，林男認有機可趁，伸手撫撫她的胸部，還指侵被害人，經被害人不斷掙扎，林男始停止，經檢方依強制性交罪將林起訴，一審以指證有瑕疵，罪嫌不足，判林男無罪。檢察官不服上訴。

台中高分院合議庭以被害人小蘋在偵查證稱「他用身體壓住我、推開我的腳，那天我穿裙子，被告把手伸進我的內褲摸我下體，手指還插入我的陰道內來回抽動，且開始要脫我裙子、上衣、內衣，他是直接把我上衣、內衣往上掀，要脫我內褲時，我一直抓住自己內褲和裙子並跟他說「不要這樣」，他的嘴同時親我胸部，後來他有脫自己的內褲、外褲，然後抓我的手去摸他的下體，我跟他說不要這樣」。

小蘋在一審證稱「我醒過來時被告的內外褲已經脫掉了，整個褲子、內褲都在副駕駛座的踏板，我模糊地看到他裸露生殖器，他跨過來我副駕駛座前，把我的椅子打平。我拼命抵抗，他就用手指插入我的陰道裡，又強行要脫下我內褲，我跟他說要告訴我弟弟，他就突然停手」。