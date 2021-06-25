鬱悶謀職不順連退休金都撕 高粱潑2旅宿床墊放火判7年

男子邱志忠心情鬱悶，去年5月投宿旅館與飯店，竟都將高粱酒撒在床墊上縱火，離譜的是他還先向櫃檯借打火機，還拿棍子恫嚇旅館人員「去報警」、敲碎電梯內的鏡子與控制面板。邱接連犯案，台北市警松山、中山分局鎖定他後送辦，邱遭起訴。台灣高等法院依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪判邱7年徒刑，恐嚇與毀損部分處拘役50日。

邱志忠（52歲）先前從事廚師工作，已離婚，曾經因酒駕遭判刑5月，2016年10月21日易科罰金執行完畢；不過高院認為酒駕和放火的犯罪類型、動機迥異，因此不依刑法累犯規定加重其刑。

2020年5月8日深夜，邱投宿松山區一家旅店，隔天傍晚他因心情不好，先是把熱水壺、蓮蓬頭和雜物塞入馬桶，再於衛生紙盒上點火後塞入欲放火，不過因火勢未延燒就熄滅。邱接著又拿高粱酒往床墊上潑，再到旅館櫃檯「借打火機」，回房引燃衛生紙，床墊著火後他旋即逃離。邱離開時，還與察覺異味的女員工擦肩而過。

詎料5月10日凌晨3點，邱志忠又帶了根長約50公分的「管子」重回旅館櫃檯，向廖姓女員工恫稱「去報警、去報警」，接著跑進旅館與大樓共用的電梯內破壞鏡子和控制面板，再揚長而去。

5月12日傍晚，邱志忠改投宿中山區的另家飯店，卻又在14日凌晨3點把高粱酒潑在床墊上，再用點了火的衛生紙引燃床墊，旋即落跑。值班員工發覺有異，通知消防隊灌救。

邱志忠落網時僅承認毀損罪，否認放火，並說他在投宿旅館時有吸食安非他命、在麵攤喝高粱酒，是在意識不清楚下點燃衛生紙；他有打火，但認為「火已經熄滅了」。至於他又在另家飯店縱火，邱仍辯稱「這是在我意識不清的情形下做的」，並拗「火有熄滅」。邱說，會這樣做是因為求職不順、心情鬱悶。

林姓旅館女主任證稱，邱入住時曾向她借兩次打火機，第一次有出借，但第二次因覺得「怪怪的」就沒答應，沒想到不久就發生火災，邱不但沒呼救，還假裝若無其事逃跑。

高等法院認為放火部分，因燃燒尚未致旅館、飯店重要構成部分失去作用，屬放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪。邱供稱，那陣子因找工作、房子不順，心情沮喪，都在附近徘徊，他不僅衣衫襤褸也沒穿鞋，還狂撕期盼已久的退休金。高院囑託亞東醫院鑑定案發時邱的精神狀態，報告顯示他是酒精、安非他命使用疾患，高院認為他下手時受酒精、安非他命急性中毒影響，致辨識能力降低。