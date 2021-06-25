影／20年老江湖強賣劣質「兄弟茶」 警為建築工地除害

台南市警四分局上月查訪工地時，發現有不明人士在建築工地強賣「兄弟茶」，工人擔心沒購買，工地恐遭破壞，工程延宕，被迫買茶應付，警方成立專案小組，經1個多月調查，昨天逮捕58歲李姓、42歲邱姓兩名男子，起出2.5公斤茶葉，警方追查茶葉成本1斤僅500元，經轉賣半斤竟要2500元至5000元，據清查，兩人在大台南地區中小建地強賣兄弟茶至少10件之多。

警方調查，台南安平區2月間發生黑道幫派連環仇殺事件，都牽涉與該地區正值土地開發與建設蓬勃發展背後的龐大利益有關，各行各業也都紛紛進駐，近期進行轄區清查，除大樓清樓工作外，對於土地開發與行業查訪也未停歇，因而發覺這件老派作風且絕跡已久的「兄弟茶」犯案類型。

偵查隊上月在查訪工地，發現有不明人士在建築工地要求購買兄弟茶，工人擔心沒購買，工地恐遭破壞，工程延宕，向對方購買半斤裝茶葉1包應付。警方成立專案小組，經1個月跟監蒐證，發現犯嫌專挑中小型建築工地下手，不僅安平地區，範圍還擴及大台南等區域。因此，第四分局結合第三分局、佳里分局、刑事警察大隊偵四隊共同偵辦。

案經專案小組報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，調查過程仍有被害人怕遭報復不敢報案。昨日下午展開查緝行動，順利查獲李姓和邱姓2人，現場並起獲茶葉2.5斤。

據調查，李、邱兩人在大台南地區中小建地強賣兄弟茶至少10件之多，得手案件有5件，另5件未遂，警方依恐嚇取財罪嫌將2人移送法辦。李20年前也曾同樣犯下罪行入獄，如今重操舊業，仍有許多建築工地敢怒不敢言，多花錢消災了事。