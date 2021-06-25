怒嗆「我老婆好睡嗎？」挨告 人夫被判刑還要返還百萬

台中市民江男懷疑妻子小潔（化名）與侯男有婚外情，去年初與友人到侯男家，質問侯「我老婆好睡嗎？」，攬著侯的肩在馬路上說「討客兄，對象在這裡」，帶到江的住處，由侯男簽付面額100萬元的本票交付，經侯男提告，一審依強制、誹謗等罪將江判處拘役90日。侯並提起民事返還不當得利，民庭法官認侯是在受脅迫下簽發本票、交付100萬，判決江應給付侯100萬元。可上訴。

刑事判決書指出，江男是小潔的丈夫，因懷疑妻子與侯男有婚外情，偕同林姓、賴姓、張姓友人，於去年2月9日上午，前往侯男位於中市的住處外，待小潔於該處門口示意侯的女兒上樓叫侯後，均未經侯男同意進入住處內。

江男隨即質問侯男「有歡喜嗎？有爽嗎？」、「我老婆好睡嗎？」等語，以徒手拉扯侯手臂、推胸、攬肩等強暴方式，要求侯前往江的住處商談如何處理。江於攬住侯肩膀走出時，在侯住處外馬路上，大聲表示「討客兄、對象在這裡」、「討客兄，被我們抓到」、 「討客兄，被我們抓包！」，足以貶損侯的名譽。

侯至江住處簽立100萬元本票， 再返回住處，江在侯住處內，尚有小潔等多人在場，對侯辱稱「你懶覺啦！」，足以貶損侯男人格尊嚴及社會評價。

江否認犯行，辯稱「我於去年2月8日晚間發現侯男與我妻子在LINE上的紀錄有不尋常的親密關係，隔日妻子承認她與侯有婚外情，後來我就請我太太傳LINE給侯說她要去侯的住處，所以侯知道我妻子要過去，我們到他家的時候他小女兒來開門，因為她認識我太太，她就上去叫她爸爸，我們以為她同意讓我們進去，侯沒有請我離開」。

江又稱「我有勾侯的肩膀，我跟他說你這個歲數都可以當我太太的爸爸，你自己都為人父的人難道不知道什麼叫羞恥，我們沒有威脅他，侯是自己跟著我走，我又沒有拿武器；我有說我老婆討客兄被我抓到，但是我是針對我太太不是針對侯男」。法官不採信，予以判刑。

刑庭法官審酌，江男懷疑妻子與侯男有婚外情，不思理性解決配偶婚外情，竟偕同友人侵入侯的住宅，並毀謗及公然侮辱侯，欠缺法治觀念，依強制等罪將江男判處拘役90日，得易科罰金。林男、賴男、張男共同犯侵入住宅罪，各處拘役20日，得易科罰金。

侯男在民事方面，請求返還不當得利，主張江男於去年2月9 日偕數名男子至他家中興師問罪，強制他簽下面額100萬的本票，於翌日前往他住處收取100萬現金，他為求自保僅得先簽下和解書，他簽立本票、和解書及交付現金均係受脅迫，因此請求江男返還不當得利，要求江給付100萬。

江男辯稱妻子於去年2月9日向他坦承與侯男婚外不當交往並合意性交，侯明知小潔為有配偶的人，仍與她進行不當婚外交往，嚴重破壞他們夫妻共同生活圓滿，他深感配偶權遭嚴重侵害，故向侯請求損害賠償100 萬元，侯無異議馬上答應，並向鄰居借用本票，交由侯填寫，經他看過侯身分證、健保卡核對記載正確後，即返還證件予侯。

雙方約定於同年2月10日交付賠償金100 萬元，江至侯男家時，侯的女兒已備妥和解書，侯要求江及小潔需在和解書上簽名，才願意支付賠償金，江則將和解書拿給小潔簽名，並於和解書加註第5 點，表明因和解而不再追究侯與小潔婚外情一事。

法官當庭勘驗現場錄影光碟，勘驗結果明顯可以看出，江確實有帶數名成年男子，進入侯男家中，並大聲對侯男喝斥，侯於此情境下，對於江的要求，完全沒有任何反抗地照做，足認侯男當下的自由意志確實已遭江男壓制，則侯簽立本票、和解書及交付100萬，是在江脅迫下違反自由意志所為。