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救總提停止執行資產移轉國有 二審逆轉駁回確定

中央社 / 台北24日電

黨產會做出處分，中華救助總會近9億元資產為不當財產應移轉國有。救總聲請停止執行，一審裁定部分准許，經抗告，二審今天認定沒有無法回復損害情形，逆轉駁回救總聲請確定。

不當黨產處理委員會去年9月22日認定財團法人中華救助總會為國民黨附隨組織，並凍結救總財產；黨產會今年認定，救總財產是國民黨時代取得不當財產，因此做出處分，救總名下不動產（土地、建物等）價值8億352萬元及金錢新台幣6164萬餘元均移轉國有。

對此，救總向法院聲請停止執行。一審的台北高等行政法院裁准不動產項目停止執行，另駁回金錢移轉項目。黨會及救總均不服，提起抗告，由二審的最高行政法院審理。

二審今天認定，救總還有其他財產可運用（短期資產）近3.9億元至4.43億元，也就是扣除原處分認定為不當取得財產後，仍有充裕財產足以供其持續推動章程任務，不致於業務停擺，或導致人格消滅。

二審指出，此件並無救總所稱若不停止執行，將發生難於回復損害情事，不符合聲請停止執行要件，原裁定就金錢移轉項目駁回，並無違誤；另准許停止執行不動產項目，於法不合，因此廢棄原裁定，駁回救總聲請。全案確定。

黨產會 國民黨

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