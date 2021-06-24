實聯制侵權？法務部：參考疫期各國法制研議修法

民間司法團體認「1922簡訊實聯制」為檢警調辦案所利用，點名法務部建立合法機制；法務部今天指出，即日起會參考疫情期間各國做法，以為研議修法參考，並保障人權。

法務部指出，事實上，偵查檢察官並不會特別針對防疫簡訊實聯制QRCode或其他疫調資料來申請調閱通聯紀錄。

此外，檢察官偵辦案件，若有需要執行通訊監察及調取通信紀錄或通信使用者資料，都是依據通訊保障及監察法第5條、第6條或第11條之1相關規定辦理，不會違法取證。

另關於司法民間團體呼籲修法的建議，法務部則表示，對於修法建議，即日起將責成所屬了解所提意見為何，並進一步蒐集疫情期間世界先進國家法制、參考文獻等資料積極研議。

司法改革團體認為，法務部應研議修法，徹底檢討「一票全都錄」之通訊監察法制，指在現行法制下，「疫調簡訊」屬人民日常通聯紀錄的一部分。

且，偵查機關依通訊保障及監察法調取通聯紀錄時，也會同步取得，因此，即便指揮中心一再宣誓不會將其用於防疫以外，也完全無法阻止偵查機關直接向電信業者調取相關紀錄。

司法改革團體並認為，法務部應徹底檢討現行通訊監察缺失，落實人民隱私及個資保障，以避免法官、檢察官於個案採取不同標準，造成人權保障的落差。

司改團體害說，疫情指揮中心應盡速協調，由法務部、內政部正式發函禁止調取「疫調簡訊」進行犯罪偵防，法務部、內政部警政署也應正式行文各偵查機關，禁止為偵防犯罪主動調取「疫調簡訊」。