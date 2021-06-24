辦案用實聯制簡訊風波未平 法官：原則上不能任意調取

「簡訊實聯制」被警方用來鎖定嫌疑犯行蹤，遭質疑侵害人權，對於實聯制資訊是否能作為犯罪證據，司法院表示應由法官依據個案來判斷，基於尊重審判，不便表示意見。法官表示，簡訊實聯制是民眾配合政府防疫措施，和一般通聯不同，「辦案不能任意調用」，他認為應回歸修法，讓法官有所依循。

另有法官以刑事訴訟法第158-4條「除法律另有規定外，實施刑事訴訟程序之公務員因違背法定程序取得之證據，其有無證據能力之認定，應審酌人權保障及公共利益之均衡維護。」規定為例，指能不能當證據，應視情況而定，也就是權衡法則，但原則上還是不該使用。

台中地方法院法官張淵森「吹哨」，指警方利用簡訊實聯制偵查辦案，引發軒然大波，民間團體發聲明要求修改通訊保障及監察法，也呼籲法院核發通訊監察書時，扮演守護人權角色，應指示檢警調不得調取疫調簡訊，若有違反應撤銷原核發的通訊監察書。

司法院表示，實聯制簡訊是否能作為犯罪偵查手段使用，必須要由法官在個案當中依照具體的情形來加以判斷，或者由立法機關做更精確的規範，司法院不是實際上負責審判的機關，也不是國會，基於尊重審判獨立、國會職權，不方便表示意見。

一名法官認為，實聯制簡訊和民眾一般通聯紀錄不同，偵查人員不能依照通訊監察法來調取，因實聯制簡訊是民眾配合政府防疫政策和措施，在進入商店或機關時，必須暴露行蹤供疫調使用，無法和一般通聯相提並論，不應作為辦案使用。