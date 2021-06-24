在台日推投資方案吸金 二審重判主嫌12年

廖姓男子為首的吸金集團涉嫌推出「凱莉星球」、「以太世界」投資方案在台灣及日本吸金。二審今天認定廖男吸金獲利逾3億元，依違反銀行法重判12年。可上訴。

二審台灣高等法院指出，廖泰宇（對外自稱廖偉辰、Star老師）於民國102年間，即因馬勝集團非法吸金案件，經檢察官提起公訴，竟不知悔悟，再以相類手法，於106年5月起至107年9月間推出「凱莉星球」、「以太世界」投資方案，主導共犯多人，在台灣及日本吸金。

二審計算，廖泰宇為本件各投資案在台的主導者，更是在台投資者資金最終收取、彙整之人，非法吸收資金高達新台幣9億6000萬元，個人因而獲利3億4501萬1100元，嚴重妨害國內金融秩序及經濟安定，助長投機風氣，使投資人蒙受重大損失。

二審考量廖泰宇於偵查及一、二審審理時，就在台灣吸金部分坦承犯行，否認參與日本吸金等情，且就自身獲取犯罪所得及金流不吐實的犯後態度，以及被害人希望重判廖男等，依銀行法的非法經營銀行業務罪判刑12年。

二審指出，共犯洪姓牧師等3人，依各別犯行情節等，判刑1年10月至2年6月不等刑期。全案還可上訴。