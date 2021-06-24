渣男誆女友母生病是冤親糾纏 「守護神狂暴了」騙鉅款

顏姓男子透過交友軟體認識高姓女子成為男女朋友，高女因母親生病之事求神問卜，顏男詐騙女友說他可以看到陰間東西，高母身體不好是因有冤親債主來糾纏，他可以處理，但必須買金飾給冤親債主，因此詐騙高女現金和金飾245萬多元，彰化地方法院依詐欺取財等罪將顏男判刑5年。

判決書指出，顏男2019年2月間認識高女，顏男得知高女因母親生病住安養院之事相當煩惱，即對高女說他看得見無形的鬼，高母生病是有因果債問題，顏男告訴她，他接有天命，神明派了白虎及紅虎守護他，他們因為是男女朋友，所以他派身邊的白虎來保護高女，白虎會與冤親債主打架，阻止傷害高母，白虎還因此重傷回到他那裡，而他身邊的守護神紅虎也狂暴了，因此叫高女拿錢給他，然後去燒金飾，錢要捐給廟方或是弱勢團體，金飾燒了都會變成綠色，表示是厲鬼來要的，但高女說顏男從沒拿給她看過。

高女說，顏男聲稱因他們是男女朋友，成為一體，也會影響他的生意失敗，要高女借他100萬元，高女即向銀行借了100萬元給顏男，顏男甚至還到高家抓鬼，卻拿走屋內的金飾和現金和外幣。

高女說，顏男常對她說「電話不要說，打字也不要，網路電話可以」，因為他怕留下證據，一天到晚叫她刪除聊天對話，甚至解除好友關係，所以她留存的通訊軟體對話不太多。

顏男甚至對高女說他在幫某知名政治人物當地下參謀，不能曝光，他的資金往來會被監視，因此叫高女把自己信用卡給他用，即使高女後來告訴顏男卡快被刷爆，不要再刷她的卡，顏男仍持高女信用卡偽簽刷卡買了5萬元金飾，指顏男共騙走她金飾和現金等300多萬元。

不過顏男否認有任何詐欺取財、或偽造文書犯行，辯稱沒跟高女說他可以看到陰間的東西，也沒叫高女買金飾、拿錢給他。

法官認為，顏男多次深夜到彰化找高女，但停留時間都半小時不到，和一般人認知男女交往約會情形迥異，可見被告只是來向高女拿現金或金飾，也導致高女自身財力、信用狀況急遽惡化。