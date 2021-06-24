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影／大學眼科詐健保費？律師：不能用今年函文辦去年案

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義地檢署偵辦大學眼科嘉義診所賴姓醫師等人，執行白內障手術，疑涉申報不實詐領健保費，依詐欺取財罪起訴賴、許、楊姓醫師，及大學光學公司歐姓負責人及劉姓處長；賴姓醫師今表示，每名患者治療都是「團隊照護」概念，健保署之前未規定白內障手術申報要以執刀醫師作為申報主體。

賴醫師表示，白內障治療是論病例申報計酬，每個病例的治療是包裹式、共有8個項目，包括手術5項及術後3項，每案申報必須完成65%才可申報，並非單獨申報單一手術，這就是目前健保署規範。

她說明，本案中每位患者都有完成手術治療，術後對於治療效果也滿意，她和醫護團隊是依健保署規定申報，申報文件也沒有規範一定要由執刀手術者申請簽名。

賴的律師林春發也指出，健保署相關法令、函文，沒有明確規範白內障手術全套申請，必須由主刀醫師申請，健保署直到今年1月22日發公文給嘉義地檢署，才明確指出必須由主刀醫師申報，但在此之前並沒有明確法令規定，健保署不能用今年1月函文，作為檢方去年偵辦案件規定，這違反法律明確性及罪刑法定主義。

林春發認為，本案接受治療患者都很滿意，沒有刑法詐欺問題，應該是行政程序問題，健保署應與眼科醫學會等專家會議討論後，修改相關規範、讓規定更明確，如果只是透過法律起訴，懲罰有能力執行手術醫師，這不僅對醫師不公平，患者也損失完善治療權益。

律師林春發指出，健保署不能用今年1月函文，讓檢方偵辦去年案件，指醫師詐領健保給付。記者卜敏正／攝影
律師林春發指出，健保署不能用今年1月函文，讓檢方偵辦去年案件，指醫師詐領健保給付。記者卜敏正／攝影
律師林春發指出，健保署不能用今年1月函文，讓檢方偵辦去年案件，指醫師詐領健保給付。記者卜敏正／攝影
律師林春發指出，健保署不能用今年1月函文，讓檢方偵辦去年案件，指醫師詐領健保給付。記者卜敏正／攝影
律師林春發指出，健保署不能用今年1月函文，讓檢方偵辦去年案件，指醫師詐領健保給付。記者卜敏正／攝影
律師林春發指出，健保署不能用今年1月函文，讓檢方偵辦去年案件，指醫師詐領健保給付。記者卜敏正／攝影

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